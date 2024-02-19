Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального
Боррель: ЕС хочет назвать режим санкций по правам человека в честь Навального
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Евросоюзе предложили переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключают введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы предлагаем изменить название нашего санкционного режима по правам человека и назвать его... санкционный режим Навального по правам человека", - заявил он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Боррель также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы России в связи со смертью Навального.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.