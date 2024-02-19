https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html

Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального

Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального

В Евросоюзе предложили переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:40

2024-02-19T12:40

2024-02-19T12:40

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

алексей навальный*

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Евросоюзе предложили переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключают введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Мы предлагаем изменить название нашего санкционного режима по правам человека и назвать его... санкционный режим Навального по правам человека", - заявил он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Боррель также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы России в связи со смертью Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240218/sanktsii-1928012262.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, алексей навальный*, санкции в отношении россии