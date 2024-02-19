https://ria.ru/20240219/russia-1928338527.html
Путину предложат идеи по обновлению инфраструктуры соцорганизаций
Путину предложат идеи по обновлению инфраструктуры соцорганизаций - РИА Новости, 19.02.2024
Путину предложат идеи по обновлению инфраструктуры соцорганизаций
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вводу механизма планового обновления инфраструктуры социальных организаций... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:18
2024-02-19T21:18
2024-02-19T21:18
россия
чукотский автономный округ
михаил мишустин
хабаровский край
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вводу механизма планового обновления инфраструктуры социальных организаций до 1 апреля этого года, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля. "Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: представить предложения по внедрению механизма планового обновления инфраструктуры организаций социальной сферы, включая обновление их материально-технической базы и программного обеспечения", - говорится в документе. Отмечается, что предложения должны быть предоставлены до 1 апреля этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240219/pensii-1928337581.html
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россия, чукотский автономный округ, михаил мишустин, хабаровский край, общество
Россия, Чукотский автономный округ, Михаил Мишустин, Хабаровский край, Общество
Путину предложат идеи по обновлению инфраструктуры соцорганизаций
Путин поручил разработать идеи по обновлению инфраструктуры соцорганизаций