https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928185605.html

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год - РИА Новости, 19.02.2024

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год

"Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:05

2024-02-19T11:05

2024-02-19T11:16

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Свыше 40", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году. Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в прошлом году. Он добавил, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году. РФ в 2023 году провела 19 космических пусков (в 2022-м - 22 пуска, в 2021-м - 25 пусков, а в ковидном 2020-м году стартовали всего 17 российских ракет). Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что для пополнения спутниковой группировки Космических войск на 2024 год запланированы 18 пусков ракет-носителей. В прошлом году по линии Минобороны были проведены семь пусков. Как следует из данных, опубликованных на сайте "Роскосмоса", в последний раз Россия осуществила более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.

https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928186004.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос