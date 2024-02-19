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Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год - РИА Новости, 19.02.2024
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11:05 19.02.2024 (обновлено: 11:16 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928185605.html
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год - РИА Новости, 19.02.2024
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год
"Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:05
2024-02-19T11:16
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Свыше 40", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году. Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в прошлом году. Он добавил, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году. РФ в 2023 году провела 19 космических пусков (в 2022-м - 22 пуска, в 2021-м - 25 пусков, а в ковидном 2020-м году стартовали всего 17 российских ракет). Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что для пополнения спутниковой группировки Космических войск на 2024 год запланированы 18 пусков ракет-носителей. В прошлом году по линии Минобороны были проведены семь пусков. Как следует из данных, опубликованных на сайте "Роскосмоса", в последний раз Россия осуществила более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год

Борисов: "Роскосмос" планирует в 2024 году запустить более 40 ракет

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а"
Установка на стартовый стол ракеты Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Установка на стартовый стол ракеты "Союз-2.1а". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Свыше 40", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году.
Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в прошлом году. Он добавил, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году.
РФ в 2023 году провела 19 космических пусков (в 2022-м - 22 пуска, в 2021-м - 25 пусков, а в ковидном 2020-м году стартовали всего 17 российских ракет).
Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что для пополнения спутниковой группировки Космических войск на 2024 год запланированы 18 пусков ракет-носителей. В прошлом году по линии Минобороны были проведены семь пусков.
Как следует из данных, опубликованных на сайте "Роскосмоса", в последний раз Россия осуществила более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей
11:07
 
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