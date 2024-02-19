https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928185605.html
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год - РИА Новости, 19.02.2024
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год
"Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:05
2024-02-19T11:05
2024-02-19T11:16
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895762640_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_9c9f5b894844026e1b95fedee91c4a3d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Свыше 40", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году. Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в прошлом году. Он добавил, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году. РФ в 2023 году провела 19 космических пусков (в 2022-м - 22 пуска, в 2021-м - 25 пусков, а в ковидном 2020-м году стартовали всего 17 российских ракет). Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что для пополнения спутниковой группировки Космических войск на 2024 год запланированы 18 пусков ракет-носителей. В прошлом году по линии Минобороны были проведены семь пусков. Как следует из данных, опубликованных на сайте "Роскосмоса", в последний раз Россия осуществила более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.
https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928186004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895762640_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ca497bc09989040bbc577b78a62c295f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по запуску ракет на 2024 год
Борисов: "Роскосмос" планирует в 2024 году запустить более 40 ракет
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
"Роскосмос" собирается провести в 2024 году пуски более 40 российских ракет, сообщил в интервью порталу Pro Космос
гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Свыше 40", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по количеству космических пусков в 2024 году.
Борисов подчеркнул, что "планы всегда остаются планами", а полностью выполнить пусковую программу не удалось и в прошлом году. Он добавил, что предпринятые усилия должны исключить переносы пусков в 2024 году.
РФ
в 2023 году провела 19 космических пусков (в 2022-м - 22 пуска, в 2021-м - 25 пусков, а в ковидном 2020-м году стартовали всего 17 российских ракет).
Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
сообщил, что для пополнения спутниковой группировки Космических войск на 2024 год запланированы 18 пусков ракет-носителей. В прошлом году по линии Минобороны были проведены семь пусков.
Как следует из данных, опубликованных на сайте "Роскосмоса", в последний раз Россия осуществила более 40 пусков в 1994 году. Тогда стартовали 49 ракет.
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей