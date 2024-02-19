https://ria.ru/20240219/reshetochnik-1928164624.html
Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи
Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи - РИА Новости, 19.02.2024
Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи
Опасность решеточника, в том числе произрастающего в Сочи, могли перепутать с другим азиатским видом ядовитого гриба Padostroma, не произрастающего в России,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:45
2024-02-19T09:45
2024-02-19T09:45
сочи
максим дьяков
людмила калинина
российская академия наук
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дальний восток
россия
общество
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Опасность решеточника, в том числе произрастающего в Сочи, могли перепутать с другим азиатским видом ядовитого гриба Padostroma, не произрастающего в России, предположила кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории систематики и биографии грибов ботанического института имени В.Л. Комарова (РАН) Людмила Калинина. Ранее кубанские эксперты рассказывали РИА Новости о возможности повторного разрастания редкого решеточника в Сочи в случае наступления теплой и дождливой весны. Первый раз гриб за много лет разрастался в массе на территории сочинского парка "Дендрарий" в прошлом году, тогда же ученые парка высказали предположение о ядовитости гриба, который сулит человеку отравление при контакте с ним. Однако, как предположила Калинина, вероятнее решеточник путают с другим смертельно опасным грибом, схожим с ним по внешним признакам. "Касательно его опасности (решеточника - ред.), мало того, что он просто не изучен, скорее всего здесь перепутали с другим азиатском видом Padostroma. Есть азиатский вид Podostroma cornu-damae, который вызывает отравление, причем вплоть до летального исхода, и он как раз ядовит, даже если его просто трогать. Сведений о том, что он у нас был встречен пока не было, может быть он растет на Дальнем Востоке, но достоверного нахождения не было, этот вид гриба есть в Японии и Корее", - рассказала РИА Новости Калинина. Как пояснил РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли, который не исключает повторного разрастания решоточника в Сочи в случае теплой и дождливой весны, на самом деле гриб не несет угрозы человеку, но обладает крайне неприятным устойчивым запахом, поэтому после контакта с ним нужно тщательно вымыть руки. По данным научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галины Солтани, красный гриб не ядовит, однако на практике ученого есть случай легкого отравления после соприкосновения с ним. Кроме того, Солтани поставила под сомнение происхождение решеточника, опровергнув версию его иностранного происхождения. "Решеточник красный занесен в Красную книгу России. Это абориген", - сказала она. Противоположную точку зрения относительно ядовитости решеточника высказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков. Ученый утверждает, решеточник - ядовит. "До конца не изучен никто, даже человек - это первое. Второе - ядовит (решеточник - ред.). О степени его отравления еще со средних веков упоминается, поэтому он ядовитый, не то, чтобы сильно смертельный, но ядовитый", - сказал РИА Новости Дьяков. Миколог уточнил, что гриб не несет угрозы для жизни человека, однако после контакта с ним можно почувствовать расстройство желудка или кишечника. Более того, утверждает Дьяков, случаи подобных отравлений фиксировались в научной литературе, и не раз. Миколог также дополнил, что решеточник, как любой гриб "не имеет паспорта", а потому растет повсюду: и в России, и за рубежом. Гриб имеет достаточно широкий ареал, заключил Дьяков. Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов, по некоторым источникам смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решеточника оценивается в 500 особей.
https://ria.ru/20240216/sochi-1927717328.html
https://ria.ru/20231130/griby-1603576887.html
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сочи, максим дьяков, людмила калинина, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, дальний восток, россия, общество
Сочи, Максим Дьяков, Людмила Калинина, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Дальний Восток, Россия, Общество
Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи
Ученый: ядовитость решеточника в Сочи могли перепутать с другим опасным грибом
СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Опасность решеточника, в том числе произрастающего в Сочи, могли перепутать с другим азиатским видом ядовитого гриба Padostroma, не произрастающего в России, предположила кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории систематики и биографии грибов ботанического института имени В.Л. Комарова (РАН) Людмила Калинина.
Ранее кубанские эксперты рассказывали РИА Новости о возможности повторного разрастания редкого решеточника в Сочи в случае наступления теплой и дождливой весны. Первый раз гриб за много лет разрастался в массе на территории сочинского парка "Дендрарий" в прошлом году, тогда же ученые парка высказали предположение о ядовитости гриба, который сулит человеку отравление при контакте с ним.
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Однако, как предположила Калинина, вероятнее решеточник путают с другим смертельно опасным грибом, схожим с ним по внешним признакам.
"Касательно его опасности (решеточника - ред.), мало того, что он просто не изучен, скорее всего здесь перепутали с другим азиатском видом Padostroma. Есть азиатский вид Podostroma cornu-damae, который вызывает отравление, причем вплоть до летального исхода, и он как раз ядовит, даже если его просто трогать. Сведений о том, что он у нас был встречен пока не было, может быть он растет на Дальнем Востоке
, но достоверного нахождения не было, этот вид гриба есть в Японии
и Корее", - рассказала РИА Новости Калинина.
Как пояснил РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли, который не исключает повторного разрастания решоточника в Сочи в случае теплой и дождливой весны, на самом деле гриб не несет угрозы человеку, но обладает крайне неприятным устойчивым запахом, поэтому после контакта с ним нужно тщательно вымыть руки. По данным научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галины Солтани, красный гриб не ядовит, однако на практике ученого есть случай легкого отравления после соприкосновения с ним. Кроме того, Солтани поставила под сомнение происхождение решеточника, опровергнув версию его иностранного происхождения. "Решеточник красный занесен в Красную книгу России. Это абориген", - сказала она.
Противоположную точку зрения относительно ядовитости решеточника высказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков
. Ученый утверждает, решеточник - ядовит.
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"До конца не изучен никто, даже человек - это первое. Второе - ядовит (решеточник - ред.). О степени его отравления еще со средних веков упоминается, поэтому он ядовитый, не то, чтобы сильно смертельный, но ядовитый", - сказал РИА Новости Дьяков. Миколог уточнил, что гриб не несет угрозы для жизни человека, однако после контакта с ним можно почувствовать расстройство желудка или кишечника. Более того, утверждает Дьяков, случаи подобных отравлений фиксировались в научной литературе, и не раз. Миколог также дополнил, что решеточник, как любой гриб "не имеет паспорта", а потому растет повсюду: и в России, и за рубежом. Гриб имеет достаточно широкий ареал, заключил Дьяков.
Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов, по некоторым источникам смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае
, Московской области
, Санкт-Петербурге
, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решеточника оценивается в 500 особей.
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