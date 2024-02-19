https://ria.ru/20240219/reshetochnik-1928164624.html

Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи

Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи - РИА Новости, 19.02.2024

Ученый предположила путаницу с ядовитостью решеточника в Сочи

Опасность решеточника, в том числе произрастающего в Сочи, могли перепутать с другим азиатским видом ядовитого гриба Padostroma, не произрастающего в России,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:45

2024-02-19T09:45

2024-02-19T09:45

сочи

максим дьяков

людмила калинина

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

дальний восток

россия

общество

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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Опасность решеточника, в том числе произрастающего в Сочи, могли перепутать с другим азиатским видом ядовитого гриба Padostroma, не произрастающего в России, предположила кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории систематики и биографии грибов ботанического института имени В.Л. Комарова (РАН) Людмила Калинина. Ранее кубанские эксперты рассказывали РИА Новости о возможности повторного разрастания редкого решеточника в Сочи в случае наступления теплой и дождливой весны. Первый раз гриб за много лет разрастался в массе на территории сочинского парка "Дендрарий" в прошлом году, тогда же ученые парка высказали предположение о ядовитости гриба, который сулит человеку отравление при контакте с ним. Однако, как предположила Калинина, вероятнее решеточник путают с другим смертельно опасным грибом, схожим с ним по внешним признакам. "Касательно его опасности (решеточника - ред.), мало того, что он просто не изучен, скорее всего здесь перепутали с другим азиатском видом Padostroma. Есть азиатский вид Podostroma cornu-damae, который вызывает отравление, причем вплоть до летального исхода, и он как раз ядовит, даже если его просто трогать. Сведений о том, что он у нас был встречен пока не было, может быть он растет на Дальнем Востоке, но достоверного нахождения не было, этот вид гриба есть в Японии и Корее", - рассказала РИА Новости Калинина. Как пояснил РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменник Кассанелли, который не исключает повторного разрастания решоточника в Сочи в случае теплой и дождливой весны, на самом деле гриб не несет угрозы человеку, но обладает крайне неприятным устойчивым запахом, поэтому после контакта с ним нужно тщательно вымыть руки. По данным научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галины Солтани, красный гриб не ядовит, однако на практике ученого есть случай легкого отравления после соприкосновения с ним. Кроме того, Солтани поставила под сомнение происхождение решеточника, опровергнув версию его иностранного происхождения. "Решеточник красный занесен в Красную книгу России. Это абориген", - сказала она. Противоположную точку зрения относительно ядовитости решеточника высказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков. Ученый утверждает, решеточник - ядовит. "До конца не изучен никто, даже человек - это первое. Второе - ядовит (решеточник - ред.). О степени его отравления еще со средних веков упоминается, поэтому он ядовитый, не то, чтобы сильно смертельный, но ядовитый", - сказал РИА Новости Дьяков. Миколог уточнил, что гриб не несет угрозы для жизни человека, однако после контакта с ним можно почувствовать расстройство желудка или кишечника. Более того, утверждает Дьяков, случаи подобных отравлений фиксировались в научной литературе, и не раз. Миколог также дополнил, что решеточник, как любой гриб "не имеет паспорта", а потому растет повсюду: и в России, и за рубежом. Гриб имеет достаточно широкий ареал, заключил Дьяков. Решеточник красный - редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов, по некоторым источникам смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. В Красной книге России упоминается, что общая численность решеточника оценивается в 500 особей.

https://ria.ru/20240216/sochi-1927717328.html

https://ria.ru/20231130/griby-1603576887.html

https://ria.ru/20231031/gadyuka-1906451372.html

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сочи, максим дьяков, людмила калинина, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, дальний восток, россия, общество