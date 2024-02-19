https://ria.ru/20240219/putin-1928323971.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов

Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:45

2024-02-19T19:45

2024-02-19T19:56

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html

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владимир путин, россия, общество