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Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов - РИА Новости, 19.02.2024
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19:45 19.02.2024 (обновлено: 19:56 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/putin-1928323971.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов
Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:45
2024-02-19T19:56
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос о дальневосточной ипотеки для педагогов

Путин поручил рассмотреть дальневосточную ипотеку для педагогов, работающих у ИП

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на педагогических работников, которые осуществляют трудовую деятельность в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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