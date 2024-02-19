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В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса
В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024
В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса
Площадь пожара в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области составляет 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:54
2024-02-19T14:54
2024-02-19T15:27
происшествия
ленинградская область
пожар
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Площадь пожара в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области составляет 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в понедельник в поселке Бугры загорелось здание автосервиса. "Горит двухэтажное здание станции технического обслуживания в поселке Бугры. Предварительно, площадь составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания. На месте происшествия работают 48 человек и 12 единиц техники.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС
Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-19T14:54
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, пожар
Происшествия, Ленинградская область, Пожар
В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса
Площадь пожара в автосервисе в Ленинградской области достигла 500 "квадратов"