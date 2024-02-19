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В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса

В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса - РИА Новости, 19.02.2024

В Ленинградской области выросла площадь пожара в здании автосервиса

Площадь пожара в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области составляет 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:54

2024-02-19T14:54

2024-02-19T15:27

происшествия

ленинградская область

пожар

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Площадь пожара в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области составляет 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в региональном комитете правопорядка и безопасности сообщили РИА Новости, что в понедельник в поселке Бугры загорелось здание автосервиса. "Горит двухэтажное здание станции технического обслуживания в поселке Бугры. Предварительно, площадь составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания. На месте происшествия работают 48 человек и 12 единиц техники.

ленинградская область

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Пожар в автосервисе в Ленинградской области. Кадры МЧС Крупный пожар в горящем автосервисе в Всеволожском районе Ленинградской области удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-02-19T14:54 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, пожар