https://ria.ru/20240219/pozhar-1928245666.html

При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон

При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон - РИА Новости, 19.02.2024

При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон

Газовый баллон взорвался при пожаре в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:30

2024-02-19T14:30

2024-02-19T14:34

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Газовый баллон взорвался при пожаре в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в Telegram-канале. Ранее представитель ведомства сообщал, что в понедельник в поселке Бугры на Шоссейной улице загорелось здание автосервиса. "Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20 на 50 (метров – ред.), двухэтажная пристройка 5 на 10 (метров – ред.) и 4 вагончика. В 13.07 ранг пожара повышен до 2. Произошел взрыв газового баллона", – информирует комитет правопорядка. Данные о пострадавших не поступали. Пожар тушат специалисты региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас", а также МЧС.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)