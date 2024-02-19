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При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон - РИА Новости, 19.02.2024
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14:30 19.02.2024 (обновлено: 14:34 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pozhar-1928245666.html
При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон
При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон - РИА Новости, 19.02.2024
При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон
Газовый баллон взорвался при пожаре в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:30
2024-02-19T14:34
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Газовый баллон взорвался при пожаре в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в Telegram-канале. Ранее представитель ведомства сообщал, что в понедельник в поселке Бугры на Шоссейной улице загорелось здание автосервиса. "Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20 на 50 (метров – ред.), двухэтажная пристройка 5 на 10 (метров – ред.) и 4 вагончика. В 13.07 ранг пожара повышен до 2. Произошел взрыв газового баллона", – информирует комитет правопорядка. Данные о пострадавших не поступали. Пожар тушат специалисты региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас", а также МЧС.
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происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался баллон

При пожаре в здании автосервиса в Ленинградской области взорвался газовый баллон

© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/TelegramМесто пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024
Место пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Правопорядок и безопасность ЛО/Telegram
Место пожара в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области. 19 февраля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Газовый баллон взорвался при пожаре в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности в Telegram-канале.
Ранее представитель ведомства сообщал, что в понедельник в поселке Бугры на Шоссейной улице загорелось здание автосервиса.
"Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20 на 50 (метров – ред.), двухэтажная пристройка 5 на 10 (метров – ред.) и 4 вагончика. В 13.07 ранг пожара повышен до 2. Произошел взрыв газового баллона", – информирует комитет правопорядка.
Данные о пострадавших не поступали.
Пожар тушат специалисты региональной противопожарно-спасательной службы "Леноблпожспас", а также МЧС.
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ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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