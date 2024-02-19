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Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам - РИА Новости, 19.02.2024
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05:07 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/pisma-1928148119.html
Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам
Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам - РИА Новости, 19.02.2024
Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам
Учащиеся школы при посольстве России в США в рамках всероссийской акции "Письмо солдату" написали и отправили письма военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:07
2024-02-19T05:07
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Учащиеся школы при посольстве России в США в рамках всероссийской акции "Письмо солдату" написали и отправили письма военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Я пожелал солдату поскорее вернуться домой. Я хочу быть таким же смелым и храбрым, как он", - процитировали в МО РФ ученика пятого класса Георгия. Данные письма уже получили российские танкисты, артиллеристы и другие российские военнослужащие в зоне спецоперации. "В первую очередь, большое спасибо их родителям за правильное патриотическое воспитание. Сердце радуется. Это очень положительно влияет на нас. Очень приятно. Большое спасибо!" - процитировали в МО РФ наводчика-оператора танка с позывным "Алладин". Акция "Письмо солдату" проводится с 2022 года на регулярной основе Минобороны совместно с движением "Юнармия" при поддержке всех субъектов РФ. Она дает возможность проявить свои патриотические чувства и поддержать военнослужащих - участников СВО, выполняющих боевые задачи.
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россия, сша, юнармия, общество
Россия, США, Юнармия, Общество
Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам

МО: учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий читает письмо школьника в блиндаже на линии фронта
Военнослужащий читает письмо школьника в блиндаже на линии фронта - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий читает письмо школьника в блиндаже на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Учащиеся школы при посольстве России в США в рамках всероссийской акции "Письмо солдату" написали и отправили письма военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
«
"Я пожелал солдату поскорее вернуться домой. Я хочу быть таким же смелым и храбрым, как он", - процитировали в МО РФ ученика пятого класса Георгия.
Данные письма уже получили российские танкисты, артиллеристы и другие российские военнослужащие в зоне спецоперации.
"В первую очередь, большое спасибо их родителям за правильное патриотическое воспитание. Сердце радуется. Это очень положительно влияет на нас. Очень приятно. Большое спасибо!" - процитировали в МО РФ наводчика-оператора танка с позывным "Алладин".
Акция "Письмо солдату" проводится с 2022 года на регулярной основе Минобороны совместно с движением "Юнармия" при поддержке всех субъектов РФ. Она дает возможность проявить свои патриотические чувства и поддержать военнослужащих - участников СВО, выполняющих боевые задачи.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин заявил, что письма и поделки очень много значат для военных
23 января, 17:26
 
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