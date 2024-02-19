https://ria.ru/20240219/pisma-1928148119.html

Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам

Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам - РИА Новости, 19.02.2024

Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма бойцам

Учащиеся школы при посольстве России в США в рамках всероссийской акции "Письмо солдату" написали и отправили письма военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T05:07

2024-02-19T05:07

2024-02-19T05:07

россия

сша

юнармия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870453016_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4296024fcfd36991a0624bbb92030716.jpg

ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Учащиеся школы при посольстве России в США в рамках всероссийской акции "Письмо солдату" написали и отправили письма военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Я пожелал солдату поскорее вернуться домой. Я хочу быть таким же смелым и храбрым, как он", - процитировали в МО РФ ученика пятого класса Георгия. Данные письма уже получили российские танкисты, артиллеристы и другие российские военнослужащие в зоне спецоперации. "В первую очередь, большое спасибо их родителям за правильное патриотическое воспитание. Сердце радуется. Это очень положительно влияет на нас. Очень приятно. Большое спасибо!" - процитировали в МО РФ наводчика-оператора танка с позывным "Алладин". Акция "Письмо солдату" проводится с 2022 года на регулярной основе Минобороны совместно с движением "Юнармия" при поддержке всех субъектов РФ. Она дает возможность проявить свои патриотические чувства и поддержать военнослужащих - участников СВО, выполняющих боевые задачи.

https://ria.ru/20240123/pisma-1923036293.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, юнармия, общество