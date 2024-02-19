https://ria.ru/20240219/perevozchiki-1928254287.html

Украинские перевозчики запланировали акции протеста на границе с Польшей

Украинские перевозчики запланировали акции протеста на границе с Польшей - РИА Новости, 19.02.2024

Украинские перевозчики запланировали акции протеста на границе с Польшей

Украинские перевозчики планируют во вторник начать мирные акции протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, акция продлится до 15 марта, сообщил в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:59

2024-02-19T14:59

2024-02-19T14:59

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинские перевозчики планируют во вторник начать мирные акции протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, акция продлится до 15 марта, сообщил в понедельник председатель организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич. "Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины... Ситуацию с блокировкой еще до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств Украины и Польши, поэтому мы вынуждены предпринимать такие действия", - приводит слова Михалевича агентство "Укринформ". По данным Михалевича, акция начнется 20 февраля в 13.00 мск одновременно возле трех автомобильных международных пунктов пропуска "Рава-Русская - Хребенное", "Краковец - Корчова", "Шегини - Медика". Она будет проводиться круглосуточно до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/tovary-1928231679.html

https://ria.ru/20240219/blokada-1928188931.html

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в мире, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз