Украинские перевозчики запланировали акции протеста на границе с Польшей
Украинские перевозчики начнут акции протеста на трех КПП на границе с Польшей
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинские перевозчики планируют во вторник начать мирные акции протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, акция продлится до 15 марта, сообщил в понедельник председатель организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.
"Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины... Ситуацию с блокировкой еще до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств Украины и Польши, поэтому мы вынуждены предпринимать такие действия", - приводит слова Михалевича агентство "Укринформ".
По данным Михалевича, акция начнется 20 февраля в 13.00 мск одновременно возле трех автомобильных международных пунктов пропуска "Рава-Русская - Хребенное", "Краковец - Корчова", "Шегини - Медика". Она будет проводиться круглосуточно до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.