https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе
В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе - РИА Новости, 19.02.2024
В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе
Британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" был перехвачен в ДНР, сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:43
2024-02-19T08:43
2024-02-19T09:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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мариуполь
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" был перехвачен в ДНР, сообщили в УФСБ России по региону. "УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики был перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80"", - сообщается в пресс-релизе ведомства. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте. Как выяснилось, БПЛА должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, облетев город со стороны Таганрогского залива. "В результате расшифровки полетного задания британского БПЛА установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя и должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - отметили в УФСБ России по ДНР. По информации производителя. британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" оснащен двойными 40-килограммовыми газотурбинными двигателями, что позволяет ему развивать скорость до 200 метров в секунду, а общее нахождение в воздухе может достигать до 45 минут. Ранее западные СМИ сообщали о намерениях Великобритании поставить для Украины беспилотные воздушные системы, включая новые ударные летательные аппараты большой дальности с дальностью более 200 километров.
https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html
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Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80, перехваченный в ДНР
Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80, перехваченный в ДНР
2024-02-19T08:43
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РИА Новости
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донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мариуполь
В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе
УФСБ сообщило о перехвате в ДНР британского беспилотника Banshee Jet-80