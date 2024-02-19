https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе

В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе - РИА Новости, 19.02.2024

В ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе

Британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" был перехвачен в ДНР, сообщили в УФСБ России по региону. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:43

2024-02-19T08:43

2024-02-19T09:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" был перехвачен в ДНР, сообщили в УФСБ России по региону. "УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики был перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80"", - сообщается в пресс-релизе ведомства. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте. Как выяснилось, БПЛА должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, облетев город со стороны Таганрогского залива. "В результате расшифровки полетного задания британского БПЛА установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя и должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - отметили в УФСБ России по ДНР. По информации производителя. британский реактивный беспилотник-камикадзе "Banshee Jet-80" оснащен двойными 40-килограммовыми газотурбинными двигателями, что позволяет ему развивать скорость до 200 метров в секунду, а общее нахождение в воздухе может достигать до 45 минут. Ранее западные СМИ сообщали о намерениях Великобритании поставить для Украины беспилотные воздушные системы, включая новые ударные летательные аппараты большой дальности с дальностью более 200 километров.

https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80, перехваченный в ДНР Британский реактивный беспилотник Banshee Jet-80, перехваченный в ДНР 2024-02-19T08:43 true PT0M22S

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донецкая народная республика, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мариуполь