https://ria.ru/20240219/pensii-1928337581.html
Путин поручил рассмотреть досрочный выход на пенсию медработников
Путин поручил рассмотреть досрочный выход на пенсию медработников - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил рассмотреть досрочный выход на пенсию медработников
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию медработников частных клиник, если эти учреждения... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:08
2024-02-19T21:08
2024-02-19T21:09
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию медработников частных клиник, если эти учреждения участвуют в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля. "Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в документе. Отмечается, что предложения должны быть предоставлены до 1 апреля этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240219/putin-1928336296.html
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общество, россия, чукотский автономный округ, михаил мишустин, владимир путин, хабаровский край
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Хабаровский край
Путин поручил рассмотреть досрочный выход на пенсию медработников
Путин поручил рассмотреть досрочный выход на пенсию медработников частных клиник