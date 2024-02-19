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Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:17
общество
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чукотский автономный округ
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля."Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", - говорится в документе.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, хабаровский край
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Хабаровский край
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов