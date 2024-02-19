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Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости, 19.02.2024
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20:01 19.02.2024 (обновлено: 20:17 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ottsy-1928326856.html
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:17
общество
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
михаил мишустин
хабаровский край
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля."Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", - говорится в документе.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, хабаровский край
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Хабаровский край
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина несет ребенка на руках
Мужчина несет ребенка на руках - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина несет ребенка на руках. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей
Вчера, 19:12
 
ОбществоРоссияЧукотский автономный округВладимир ПутинМихаил МишустинХабаровский край
 
 
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