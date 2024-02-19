https://ria.ru/20240219/ottsy-1928326856.html

Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов

Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:17

общество

россия

чукотский автономный округ

владимир путин

михаил мишустин

хабаровский край

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов, свидетельствует соответствующее поручение, которое опубликовано на сайте Кремля."Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, состоявшейся 10–11 января 2024 года. Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам", - говорится в документе.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 31 марта этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html

россия

чукотский автономный округ

хабаровский край

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общество, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, хабаровский край