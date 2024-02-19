https://ria.ru/20240219/otdykh-1879513265.html

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Праздники и выходные в 2024: производственный календарь

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:01

2024-02-19T13:03

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праздники

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. Восемнадцатого августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК России, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня на один из будней. В 2024 году, согласно постановлению правительства, россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь России — 2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и так далее.Первый кварталТак как 23 Февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по три дня.Норма рабочего времени в I кварталеВторой кварталПоследняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также четыре дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день — День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени в II кварталеТретий кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата — по рабочим.Норма рабочего времени в III кварталеЧетвертый кварталВ IV квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в IV кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК России законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены: Сокращенные дни в 2024 годуВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно части 1 статьи 95 ТК России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены — с семи дней в 2023 году до девяти в 2024-м. Международный женский день в этом году присоединится к выходным, а День России придется на середину недели.

https://ria.ru/20230819/sentyabr-1890974525.html

https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, отдых, праздники