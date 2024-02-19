https://ria.ru/20240219/oborudovanie-1928119370.html

В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий

В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий - РИА Новости, 19.02.2024

В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий

Линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T07:13

2024-02-19T07:13

2024-02-19T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях, разработало одно из московских предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Выпускаемые компанией "САВТЭК" установки вакуумного напыления разработаны, в частности, для равномерного нанесения тонких покрытий на подложки в микроэлектронике, для защиты деталей от коррозии в промышленности. В них применяется собственное ПО. В прошлом году компания в два раза расширила свои производственные мощности."В Москве созданы комфортные условия для работы производственного бизнеса, которые позволяют компаниям наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент. Например, столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности. В год компания сможет производить не менее десяти таких изделий", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Еще один продукт компании, разработанный в 2022 году в рамках импортозамещения, - вакуумные печи для пайки и корпусирования полупроводниковых устройств, силовых приборов и изделий микроэлектроники.По словам гендиректора компании Михаила Крылова, планируется и дальше расширять ассортимент продукции, усилить производственную базу для проведения НИОКР и испытаний.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский