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В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий
В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий - РИА Новости, 19.02.2024
В Москве разработали вакуумное оборудование для нанесения покрытий
Линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:13
2024-02-19T07:13
2024-02-19T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях, разработало одно из московских предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Выпускаемые компанией "САВТЭК" установки вакуумного напыления разработаны, в частности, для равномерного нанесения тонких покрытий на подложки в микроэлектронике, для защиты деталей от коррозии в промышленности. В них применяется собственное ПО. В прошлом году компания в два раза расширила свои производственные мощности."В Москве созданы комфортные условия для работы производственного бизнеса, которые позволяют компаниям наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент. Например, столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности. В год компания сможет производить не менее десяти таких изделий", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Еще один продукт компании, разработанный в 2022 году в рамках импортозамещения, - вакуумные печи для пайки и корпусирования полупроводниковых устройств, силовых приборов и изделий микроэлектроники.По словам гендиректора компании Михаила Крылова, планируется и дальше расширять ассортимент продукции, усилить производственную базу для проведения НИОКР и испытаний.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Линейку высокотехнологичного вакуумного оборудования для напыления покрытий, которое может быть применено в микроэлектронике, авиастроении и других отраслях, разработало одно из московских предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Выпускаемые компанией "САВТЭК" установки вакуумного напыления разработаны, в частности, для равномерного нанесения тонких покрытий на подложки в микроэлектронике, для защиты деталей от коррозии в промышленности. В них применяется собственное ПО. В прошлом году компания в два раза расширила свои производственные мощности.
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"В Москве созданы комфортные условия для работы производственного бизнеса, которые позволяют компаниям наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент. Например, столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности. В год компания сможет производить не менее десяти таких изделий", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Еще один продукт компании, разработанный в 2022 году в рамках импортозамещения, - вакуумные печи для пайки и корпусирования полупроводниковых устройств, силовых приборов и изделий микроэлектроники.
По словам гендиректора компании Михаила Крылова, планируется и дальше расширять ассортимент продукции, усилить производственную базу для проведения НИОКР и испытаний.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
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