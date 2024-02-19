https://ria.ru/20240219/moskva-1928161846.html

В Москве установили в жилых домах около 170 подъемников для инвалидов

В Москве установили в жилых домах около 170 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 19.02.2024

В Москве установили в жилых домах около 170 подъемников для инвалидов

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах 169 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:47

2024-02-19T09:47

2024-02-19T09:47

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в многоквартирных домах 169 подъемных платформ для маломобильных горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. За прошлый год установили 169 таких конструкций в подъездах жилых домов. Больше всего платформ оборудовали в Южном (47), Юго-Западном (24) и Северо-Западном (20) административных округах", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что сейчас все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливаются по заявкам. "Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - добавил заммэра. Бирюков уточнил, что для того, чтобы в подъезде дома появилась подъемная платформа, необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Заместитель мэра столицы пояснил, что проводить собрание собственников жилья с принятием соответствующего решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. Он рассказал, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти 2 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

https://realty.ria.ru/20230206/platforma-1848724532.html

https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков