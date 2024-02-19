https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне
Больше 16 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, все они направлены для участия в спецоперации России на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:53
2024-02-19T16:53
2024-02-19T17:32
специальная военная операция на украине
чеченская республика (чечня)
дмитрий медведев
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Больше 16 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, все они направлены для участия в спецоперации России на Украине, настрой у них боевой, что является хорошим примером подготовки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Только что мы посетили Российский университет спецназа в Гудермесе... На базе этого учебного заведения добровольцы совершенствуются в огневой подготовке, изучают лучшие практики ведения боя в различных условиях. По состоянию на февраль месяц подготовлено больше 16 тысяч человек. Очень достойный результат, результат большой работы. Они прошли обучение и направлены для участия в специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании с руководителями СКФО.Он отметил, что выпускники на СВО демонстрируют хорошие боевые качества, твердость и настрой на победу, за что он поблагодарил руководство Чеченской республики."Качественная подготовка обеспечивает высокий уровень воинской дисциплины, а эти задачи имеют особое значение. Мы общались только что с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым, главой Чеченской республики – ред.), с другими... Добровольцы - настрой, конечно, у них абсолютно боевой, а это означает, что у них будет получаться. Это, на самом деле, хороший пример, как надо готовить составляющие нашего совместного успеха", - добавил Медведев.
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чеченская республика (чечня), дмитрий медведев, безопасность, гудермес, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Чеченская республика (Чечня), Дмитрий Медведев, Безопасность, Гудермес, Россия, Украина
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Больше 16 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, все они направлены для участия в спецоперации России на Украине, настрой у них боевой, что является хорошим примером подготовки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Только что мы посетили Российский университет спецназа в Гудермесе... На базе этого учебного заведения добровольцы совершенствуются в огневой подготовке, изучают лучшие практики ведения боя в различных условиях. По состоянию на февраль месяц подготовлено больше 16 тысяч человек. Очень достойный результат, результат большой работы. Они прошли обучение и направлены для участия в специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании с руководителями СКФО.
Он отметил, что выпускники на СВО демонстрируют хорошие боевые качества, твердость и настрой на победу, за что он поблагодарил руководство Чеченской республики.
"Качественная подготовка обеспечивает высокий уровень воинской дисциплины, а эти задачи имеют особое значение. Мы общались только что с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым, главой Чеченской республики – ред.), с другими... Добровольцы - настрой, конечно, у них абсолютно боевой, а это означает, что у них будет получаться. Это, на самом деле, хороший пример, как надо готовить составляющие нашего совместного успеха", - добавил Медведев.
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