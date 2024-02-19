Рейтинг@Mail.ru
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 19.02.2024 (обновлено: 21:28 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kuba-1928338021.html
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров
Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:16
2024-02-19T21:28
россия
куба
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_0e6808fc7e078c6be812738796bbb2a7.jpg
ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind - чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", - сказал Лавров на пресс-конференции."Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", - добавил он.
https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275389_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_813deba510149fa13390e92bfb15fbcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, в мире, сергей лавров
Россия, Куба, В мире, Сергей Лавров
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров

Лавров: Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос

© POOL | Перейти в медиабанкГлава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind - чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе
Вчера, 21:24
 
РоссияКубаВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала