https://ria.ru/20240219/kuba-1928338021.html

Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров

Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024

Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров

Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:16

2024-02-19T21:16

2024-02-19T21:28

россия

куба

в мире

сергей лавров

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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind - чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", - сказал Лавров на пресс-конференции."Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", - добавил он.

https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html

россия

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россия, куба, в мире, сергей лавров