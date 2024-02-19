https://ria.ru/20240219/kuba-1928338021.html
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2024
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров
Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:16
2024-02-19T21:16
2024-02-19T21:28
россия
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сергей лавров
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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind - чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", - сказал Лавров на пресс-конференции."Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", - добавил он.
https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html
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россия, куба, в мире, сергей лавров
Россия, Куба, В мире, Сергей Лавров
Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, заявил Лавров
Лавров: Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос
ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind - чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", - добавил он.
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе