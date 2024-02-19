https://ria.ru/20240219/kontraktniki-1928288868.html
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:00
2024-02-19T17:00
2024-02-19T17:36
безопасность
скфо
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a5b900094c4c5832e19458f083007db.jpg
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями регионов округа."Если говорить о ситуации в СКФО, то напомню, что план набора на контракт в прошлом году был выполнен на 105%, ну, есть территории, которые лучше с этой задачей справились, есть территории, которые хуже с этим справились. Но тем не менее, сама по себе общая цифра такова. Тем не менее, несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать", - сказал Медведев.Он добавил, что в январе план выполнен только в одном из субъектов — а именно в Чеченской Республике. "Это не что-то фатальное, естественно, все это можно и нужно восполнить в самое ближайшее время. Но нужно приложить усилия с тем, чтобы ситуацию улучшить", - заявил зампред Совбеза России.Медведев попросил руководителей регионов в своих докладах остановиться на том, какие еще дополнительные решения необходимо принять, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе.
https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html
скфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1134cbef9da3ea42fd5f39cd76a9c364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, скфо, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Безопасность, СКФО, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
Медведев призвал наращивать темпы набора на контрактную службу в СКФО
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями регионов округа.
«
"Если говорить о ситуации в СКФО, то напомню, что план набора на контракт в прошлом году был выполнен на 105%, ну, есть территории, которые лучше с этой задачей справились, есть территории, которые хуже с этим справились. Но тем не менее, сама по себе общая цифра такова. Тем не менее, несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать", - сказал Медведев.
Он добавил, что в январе план выполнен только в одном из субъектов — а именно в Чеченской Республике.
"Это не что-то фатальное, естественно, все это можно и нужно восполнить в самое ближайшее время. Но нужно приложить усилия с тем, чтобы ситуацию улучшить", - заявил зампред Совбеза России.
Медведев попросил руководителей регионов в своих докладах остановиться на том, какие еще дополнительные решения необходимо принять, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе.
Медведев оценил настрой добровольцев, обучавшихся в Чечне