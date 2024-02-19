https://ria.ru/20240219/kontraktniki-1928288868.html

Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО

Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО

План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:00

2024-02-19T17:00

2024-02-19T17:36

безопасность

скфо

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

чеченская республика (чечня)

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями регионов округа."Если говорить о ситуации в СКФО, то напомню, что план набора на контракт в прошлом году был выполнен на 105%, ну, есть территории, которые лучше с этой задачей справились, есть территории, которые хуже с этим справились. Но тем не менее, сама по себе общая цифра такова. Тем не менее, несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать", - сказал Медведев.Он добавил, что в январе план выполнен только в одном из субъектов — а именно в Чеченской Республике. "Это не что-то фатальное, естественно, все это можно и нужно восполнить в самое ближайшее время. Но нужно приложить усилия с тем, чтобы ситуацию улучшить", - заявил зампред Совбеза России.Медведев попросил руководителей регионов в своих докладах остановиться на том, какие еще дополнительные решения необходимо принять, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе.

https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, скфо, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)