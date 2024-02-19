https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928221520.html
США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны
США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны
США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:07
2024-02-19T13:07
2024-02-19T13:07
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия."Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн долларов", - сказал Кириллов. В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров. "Для поражения противника на большой дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240219/irak-1928217010.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, США, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны
Генерал Кириллов: США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной
требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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"Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак
, Афганистан
, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии
и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн долларов", - сказал Кириллов.
В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров.
"Для поражения противника на большой дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей", - сказал Кириллов.
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