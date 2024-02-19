https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928221520.html

США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны

США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024

США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны

США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:07

2024-02-19T13:07

2024-02-19T13:07

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия."Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн долларов", - сказал Кириллов. В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров. "Для поражения противника на большой дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240219/irak-1928217010.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)