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В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США - РИА Новости, 19.02.2024
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13:33 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html
В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США
В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США - РИА Новости, 19.02.2024
В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США
США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях 460 тонн неустановленных отравляющих веществ, речь идет о соединениях класса "Новичок", заявил начальник... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:33
2024-02-19T13:33
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях 460 тонн неустановленных отравляющих веществ, речь идет о соединениях класса "Новичок", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "До 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он уточнил, что, по данным министерства, речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, "более известных американской общественности под названием "Новичок".
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в мире, сша, россия, войска рхбз
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В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США

МО РФ: США до 2018 года указывали 460 тонн отравляющих веществ типа "Новичка"

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях 460 тонн неустановленных отравляющих веществ, речь идет о соединениях класса "Новичок", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"До 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
Он уточнил, что, по данным министерства, речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, "более известных американской общественности под названием "Новичок".
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