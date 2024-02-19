https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html

В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США

В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США - РИА Новости, 19.02.2024

В Минобороны рассказали о запасах отравляющих веществ типа "Новичка" у США

США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях 460 тонн неустановленных отравляющих веществ, речь идет о соединениях класса "Новичок", заявил начальник... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:33

2024-02-19T13:33

2024-02-19T13:33

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США до 2018 года указывали в ежегодных объявлениях 460 тонн неустановленных отравляющих веществ, речь идет о соединениях класса "Новичок", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "До 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. Он уточнил, что, по данным министерства, речь идет о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, "более известных американской общественности под названием "Новичок".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, войска рхбз