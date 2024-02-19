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ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 19.02.2024 (обновлено: 13:06 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление - РИА Новости, 19.02.2024
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:59
2024-02-19T13:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
игорь кириллов
украина
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Предполагается, что такая тактика (с применением запрещенных химикатов – ред.) значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях", - сказал Кириллов. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html
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вооруженные силы украины, игорь кириллов, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Игорь Кириллов, Украина, Безопасность
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление

МО РФ: ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
«
"Предполагается, что такая тактика (с применением запрещенных химикатов – ред.) значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях", - сказал Кириллов.
По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты
13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИгорь КирилловУкраинаБезопасность
 
 
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