https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html

ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление

ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление - РИА Новости, 19.02.2024

ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление

ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:59

2024-02-19T12:59

2024-02-19T13:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

игорь кириллов

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428654_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_e1688befe3590cf37cab42a7fdf9696a.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Предполагается, что такая тактика (с применением запрещенных химикатов – ред.) значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях", - сказал Кириллов. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, игорь кириллов, украина, безопасность