https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928217544.html
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление - РИА Новости, 19.02.2024
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:59
2024-02-19T12:59
2024-02-19T13:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
игорь кириллов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия. "Предполагается, что такая тактика (с применением запрещенных химикатов – ред.) значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях", - сказал Кириллов. По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, игорь кириллов, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Игорь Кириллов, Украина, Безопасность
ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
МО РФ: ВСУ с помощью химикатов хотят затруднить российское наступление
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ с помощью химикатов планируют затруднить наступление российской армии, чтобы получить дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США
и Украиной
требований Конвенции о запрещении химического оружия.
«
"Предполагается, что такая тактика (с применением запрещенных химикатов – ред.) значительно затруднит активность наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях", - сказал Кириллов.
По его словам, о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты