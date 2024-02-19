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Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы на юге Газы - РИА Новости, 19.02.2024
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18:27 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/gaza-1928308019.html
Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы на юге Газы
Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы на юге Газы - РИА Новости, 19.02.2024
Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы на юге Газы
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о серьезных повреждениях больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате обстрелов... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:27
2024-02-19T18:27
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный полумесяц
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о серьезных повреждениях больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате обстрелов израильскими военными возле больницы. В минувший четверг Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об "очень интенсивных обстрелах" у больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, из-за которых здание больницы получило повреждения. "Многократные обстрелы израильскими военными возле больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе нанесли значительный ущерб зданию больницы и посеяли ужас среди пациентов и их сопровождающих", - говорится в сообщении сообщества в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28,7 тысячи, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240219/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц
Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы на юге Газы

Красный Полумесяц заявил о серьезных повреждениях больницы "Аль-Амаль" в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о серьезных повреждениях больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа в результате обстрелов израильскими военными возле больницы.
В минувший четверг Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об "очень интенсивных обстрелах" у больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, из-за которых здание больницы получило повреждения.
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"Многократные обстрелы израильскими военными возле больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе нанесли значительный ущерб зданию больницы и посеяли ужас среди пациентов и их сопровождающих", - говорится в сообщении сообщества в соцсети X.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяц
 
 
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