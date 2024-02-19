https://ria.ru/20240219/forum-1928249401.html

Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве

Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве - РИА Новости, 19.02.2024

Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве

В Москве в понедельник, 19 февраля, стартовала очная часть форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегически инициатив... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:42

2024-02-19T14:42

2024-02-19T20:01

россия

москва

игорь шувалов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

иркутская область

вэб.рф (вэб)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Москве в понедельник, 19 февраля, стартовала очная часть форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегически инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, сообщили в госкорпорации. Участники открывающей сессии "Страну меняют люди" рассмотрели самые востребованные форматы поддержки идей и самые эффективные инструменты коммуникации между гражданами и государством. Также эксперты обсудили, как бизнес и власть должны поддерживать инициативы россиян. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума. "За прошедшие годы ваш масштабный проект значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций, общественных организаций, помог многим талантливым людям, целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы", - отметил глава государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент в своем обращении поблагодарил всех участников форума, авторов идей, экспертов, наставников за большую, востребованную работу, за ваш талант, энтузиазм и подвижничество, за созидательный вклад в развитие страны. В свою очередь, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, возглавляющий экспертный совет АСИ, рассказал, что в этом году организаторы дополнили сбор идей через платформу более активной работой в регионах. "Ведь именно на местах рождается большинство практических инициатив. Команды ВЭБ и АСИ совместно провели бизнес-миссии в Тульской, Липецкой, Калининградской, Новгородской, Иркутской областях, Республике Татарстан. Встречались там с экспертами, студентами, предпринимателями, представителями креативных индустрий, создателями перспективных российских брендов, посещали промышленные предприятия", - напомнил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что эксперты из ВЭБ и организаций развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них - 100% инициатив получило обратную связь от экспертов. Участие в форуме дает возможность попасть в сообщество неравнодушных людей. Думаю, что это действительно важно. "За каждой идеей, проектом, представленным на платформе, стоят конкретные люди, команды, которые, не дожидаясь какой-либо поддержки, уже их реализуют в регионах и меняют нашу жизнь к лучшему. Участников крауд-платформы уже почти полмиллиона человек, они предлагают идеи, являются экспертами", - заявила во время открытия форума гендиректор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводятся в сообщении. Она описала общий портрет участника форума. "Это человек 36-45 лет. 32 % участников работают в науке и в образовании. Следующие по доле участия – это граждане, которые работают на государственной службе, в некоммерческих организациях. И на третьем месте - занятые в секторе информационных технологий", - отметила глава Агентства. Ежегодно организаторы и партнеры форума помогают с реализацией более тысяче проектов, отобранных экспертами. С 2020 года почти пять тысяч лидеров идей получили различную поддержку. Это участие в акселерационных и образовательных программах, возможность бесплатно участвовать в ключевых мероприятиях, например, ПМЭФ или ВЭФ, презентации идей органам власти, заинтересованным партнерам, продвижение в медиа и повышение узнаваемости. Идеи суммарно привлекли инвестиции в объеме больше два миллиарда рублей - от различных венчурных фондов, институтов развития, вузов, а также в рамках региональной поддержки. "Корпорация ВЭБ использует все свои возможности для реализации проектов. Кроме того, эксперты корпорации и организации развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них", - ранее отметила в интервью "Эксперту" Чупшева. Все идеи будут использованы в следующие шесть лет в новом цикле развития. У конкурса новых отечественных брендов "Знай наших", который проходит в рамках форума во второй раз, схожая цель — поддержать перспективные российские торговые марки, которые создал и продвигает отечественный бизнес. "Поддержка предпринимательства для ВЭБа – одна из важнейших задач. Игорь Иванович Шувалов постоянно эту повестку продвигает. Мои коллеги из ВЭБа вместе с АСИ выезжают в регионы, участвуют в экспертном отборе проектов. Как правило, чем активнее предприниматели в конкретном городе, тем больше люди видят положительные изменения. Появляется больше полезных сервисов, точек притяжения, мест для работы и отдыха. Отечественные бренды создают целое движение позитивных преобразований", - процитировали в ВЭБе слова управляющего директора по международному развитию Михаила Хомича.

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https://ria.ru/20240213/zveno-1927186463.html

https://ria.ru/20240213/resheniya-1927077708.html

россия

москва

иркутская область

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Артем Смирнов

россия, москва, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), иркутская область, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс"