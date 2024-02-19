https://ria.ru/20240219/forum-1928249401.html
Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве
Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве - РИА Новости, 19.02.2024
Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал в Москве
В Москве в понедельник, 19 февраля, стартовала очная часть форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегически инициатив... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:42
2024-02-19T14:42
2024-02-19T20:01
россия
москва
игорь шувалов
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
иркутская область
вэб.рф (вэб)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Москве в понедельник, 19 февраля, стартовала очная часть форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегически инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, сообщили в госкорпорации. Участники открывающей сессии "Страну меняют люди" рассмотрели самые востребованные форматы поддержки идей и самые эффективные инструменты коммуникации между гражданами и государством. Также эксперты обсудили, как бизнес и власть должны поддерживать инициативы россиян. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума. "За прошедшие годы ваш масштабный проект значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций, общественных организаций, помог многим талантливым людям, целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы", - отметил глава государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент в своем обращении поблагодарил всех участников форума, авторов идей, экспертов, наставников за большую, востребованную работу, за ваш талант, энтузиазм и подвижничество, за созидательный вклад в развитие страны. В свою очередь, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, возглавляющий экспертный совет АСИ, рассказал, что в этом году организаторы дополнили сбор идей через платформу более активной работой в регионах. "Ведь именно на местах рождается большинство практических инициатив. Команды ВЭБ и АСИ совместно провели бизнес-миссии в Тульской, Липецкой, Калининградской, Новгородской, Иркутской областях, Республике Татарстан. Встречались там с экспертами, студентами, предпринимателями, представителями креативных индустрий, создателями перспективных российских брендов, посещали промышленные предприятия", - напомнил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что эксперты из ВЭБ и организаций развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них - 100% инициатив получило обратную связь от экспертов. Участие в форуме дает возможность попасть в сообщество неравнодушных людей. Думаю, что это действительно важно. "За каждой идеей, проектом, представленным на платформе, стоят конкретные люди, команды, которые, не дожидаясь какой-либо поддержки, уже их реализуют в регионах и меняют нашу жизнь к лучшему. Участников крауд-платформы уже почти полмиллиона человек, они предлагают идеи, являются экспертами", - заявила во время открытия форума гендиректор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводятся в сообщении. Она описала общий портрет участника форума. "Это человек 36-45 лет. 32 % участников работают в науке и в образовании. Следующие по доле участия – это граждане, которые работают на государственной службе, в некоммерческих организациях. И на третьем месте - занятые в секторе информационных технологий", - отметила глава Агентства. Ежегодно организаторы и партнеры форума помогают с реализацией более тысяче проектов, отобранных экспертами. С 2020 года почти пять тысяч лидеров идей получили различную поддержку. Это участие в акселерационных и образовательных программах, возможность бесплатно участвовать в ключевых мероприятиях, например, ПМЭФ или ВЭФ, презентации идей органам власти, заинтересованным партнерам, продвижение в медиа и повышение узнаваемости. Идеи суммарно привлекли инвестиции в объеме больше два миллиарда рублей - от различных венчурных фондов, институтов развития, вузов, а также в рамках региональной поддержки. "Корпорация ВЭБ использует все свои возможности для реализации проектов. Кроме того, эксперты корпорации и организации развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них", - ранее отметила в интервью "Эксперту" Чупшева. Все идеи будут использованы в следующие шесть лет в новом цикле развития. У конкурса новых отечественных брендов "Знай наших", который проходит в рамках форума во второй раз, схожая цель — поддержать перспективные российские торговые марки, которые создал и продвигает отечественный бизнес. "Поддержка предпринимательства для ВЭБа – одна из важнейших задач. Игорь Иванович Шувалов постоянно эту повестку продвигает. Мои коллеги из ВЭБа вместе с АСИ выезжают в регионы, участвуют в экспертном отборе проектов. Как правило, чем активнее предприниматели в конкретном городе, тем больше люди видят положительные изменения. Появляется больше полезных сервисов, точек притяжения, мест для работы и отдыха. Отечественные бренды создают целое движение позитивных преобразований", - процитировали в ВЭБе слова управляющего директора по международному развитию Михаила Хомича.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), иркутская область, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс"
Россия, Москва, Игорь Шувалов, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Иркутская область, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Москве в понедельник, 19 февраля, стартовала очная часть форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегически инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, сообщили в госкорпорации.
Участники открывающей сессии "Страну меняют люди" рассмотрели самые востребованные форматы поддержки идей и самые эффективные инструменты коммуникации между гражданами и государством. Также эксперты обсудили, как бизнес и власть должны поддерживать инициативы россиян.
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Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников и гостей форума. "За прошедшие годы ваш масштабный проект значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций, общественных организаций, помог многим талантливым людям, целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы", - отметил глава государства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент в своем обращении поблагодарил всех участников форума, авторов идей, экспертов, наставников за большую, востребованную работу, за ваш талант, энтузиазм и подвижничество, за созидательный вклад в развитие страны.
В свою очередь, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
, возглавляющий экспертный совет АСИ, рассказал, что в этом году организаторы дополнили сбор идей через платформу более активной работой в регионах. "Ведь именно на местах рождается большинство практических инициатив. Команды ВЭБ и АСИ совместно провели бизнес-миссии в Тульской, Липецкой, Калининградской, Новгородской, Иркутской областях
, Республике Татарстан
. Встречались там с экспертами, студентами, предпринимателями, представителями креативных индустрий, создателями перспективных российских брендов, посещали промышленные предприятия", - напомнил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.
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Он добавил, что эксперты из ВЭБ и организаций развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них - 100% инициатив получило обратную связь от экспертов. Участие в форуме дает возможность попасть в сообщество неравнодушных людей. Думаю, что это действительно важно.
"За каждой идеей, проектом, представленным на платформе, стоят конкретные люди, команды, которые, не дожидаясь какой-либо поддержки, уже их реализуют в регионах и меняют нашу жизнь к лучшему. Участников крауд-платформы уже почти полмиллиона человек, они предлагают идеи, являются экспертами", - заявила во время открытия форума гендиректор АСИ Светлана Чупшева
, ее слова приводятся в сообщении.
Она описала общий портрет участника форума. "Это человек 36-45 лет. 32 % участников работают в науке и в образовании. Следующие по доле участия – это граждане, которые работают на государственной службе, в некоммерческих организациях. И на третьем месте - занятые в секторе информационных технологий", - отметила глава Агентства.
Ежегодно организаторы и партнеры форума помогают с реализацией более тысяче проектов, отобранных экспертами. С 2020 года почти пять тысяч лидеров идей получили различную поддержку. Это участие в акселерационных и образовательных программах, возможность бесплатно участвовать в ключевых мероприятиях, например, ПМЭФ или ВЭФ, презентации идей органам власти, заинтересованным партнерам, продвижение в медиа и повышение узнаваемости. Идеи суммарно привлекли инвестиции в объеме больше два миллиарда рублей - от различных венчурных фондов, институтов развития, вузов, а также в рамках региональной поддержки.
"Корпорация ВЭБ использует все свои возможности для реализации проектов. Кроме того, эксперты корпорации и организации развития участвуют в отборе идей и помогают победителям форума развивать и продвигать идеи, подбирают меры поддержки для них", - ранее отметила в интервью "Эксперту" Чупшева.
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Все идеи будут использованы в следующие шесть лет в новом цикле развития.
У конкурса новых отечественных брендов "Знай наших", который проходит в рамках форума во второй раз, схожая цель — поддержать перспективные российские торговые марки, которые создал и продвигает отечественный бизнес.
"Поддержка предпринимательства для ВЭБа – одна из важнейших задач. Игорь Иванович Шувалов постоянно эту повестку продвигает. Мои коллеги из ВЭБа вместе с АСИ выезжают в регионы, участвуют в экспертном отборе проектов. Как правило, чем активнее предприниматели в конкретном городе, тем больше люди видят положительные изменения. Появляется больше полезных сервисов, точек притяжения, мест для работы и отдыха. Отечественные бренды создают целое движение позитивных преобразований", - процитировали в ВЭБе слова управляющего директора по международному развитию Михаила Хомича.