https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928176386.html

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 19.02.2024

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер

Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:30

2024-02-19T10:30

2024-02-19T11:11

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ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. "В этом нет необходимости, потому что НАТО сама по себе обеспечивает ядерное сдерживание", - сказал Орпо. Он отметил, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других странах. "Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия", - сказал финский премьер. Ранее власти Польши выразили желание разместить на территории страны американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, петтери орпо, нато