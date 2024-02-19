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Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 19.02.2024
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10:30 19.02.2024 (обновлено: 11:11 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928176386.html
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер - РИА Новости, 19.02.2024
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер
Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:30
2024-02-19T11:11
в мире
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петтери орпо
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ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. "В этом нет необходимости, потому что НАТО сама по себе обеспечивает ядерное сдерживание", - сказал Орпо. Он отметил, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других странах. "Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия", - сказал финский премьер. Ранее власти Польши выразили желание разместить на территории страны американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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в мире, финляндия, петтери орпо, нато
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, НАТО
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие, заявил премьер

Премьер Орпо: Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.
"В этом нет необходимости, потому что НАТО сама по себе обеспечивает ядерное сдерживание", - сказал Орпо.
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Он отметил, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других странах.
"Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия", - сказал финский премьер.
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Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
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