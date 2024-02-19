https://ria.ru/20240219/film-1928148249.html

В ЛДПР рассказали, когда планируется начало съемок байопика о Жириновском

В ЛДПР рассказали, когда планируется начало съемок байопика о Жириновском - РИА Новости, 19.02.2024

В ЛДПР рассказали, когда планируется начало съемок байопика о Жириновском

Начало съемок байопика о Владимире Жириновском планируется на лето этого года, сообщила РИА Новости глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T05:09

2024-02-19T05:09

2024-02-19T05:19

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Начало съемок байопика о Владимире Жириновском планируется на лето этого года, сообщила РИА Новости глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар. Ранее режиссер Александр Баранов сообщал РИА Новости, что снимет байопик про Жириновского. В пресс-службе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что актёр Никита Кологривый, известным по ролям в фильме "По щучьему велению" и в сериале "Слово пацана", сыграет Жириновского в байопике про основателя ЛДПР. "Начало съемок планируется на лето этого года... На встрече Леонид Эдуардович Слуцкий и Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы", — рассказала Кавшар. Она подтвердила, что режиссером фильма станет известный мастер отечественного кинематографа Александр Баранов, знакомый зрителю по таким работам как "Игла", "Громовы", "Екатерина". "Режиссер выступает также соавтором сценария с Аленой Кулешовой... Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского. Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика", — добавила она. Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что у него также прошла встреча с режиссером Барановым, который снимет байопик о Жириновском. "Моя встреча она ограничилась исключительно воспоминаниями, возможными контактами, интересными людьми, кто в разное время работал с Жириновским", - сказал Нилов РИА Новости. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

https://ria.ru/20240103/khobbi-1919566751.html

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владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество