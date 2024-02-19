https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928349563.html

В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня - РИА Новости, 19.02.2024

В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

Сочинские спасатели эвакуировали 22-летнюю девушку, которая упала с чердака четырехэтажного дома между стенами, где провела трое суток, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:49

2024-02-19T22:49

2024-02-19T23:25

происшествия

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Сочинские спасатели эвакуировали 22-летнюю девушку, которая упала с чердака четырехэтажного дома между стенами, где провела трое суток, сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Как пояснили РИА Новости в сочинском отряде, звонок поступил в экстренную службу от местной жительницы 18 февраля. Она пояснила, что услышала женский крик о помощи, когда спустилась в подвал."Трое суток в подземелье провела 22-летняя девушка. Все случилось в четырехэтажке в Сочи. Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме", — уточнили в ЮРПСО.Чтобы спасти девушку, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной стены дома, пострадавшую передали медикам. По ее словам, инцидент произошел 15 февраля.

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)