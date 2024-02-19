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В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня - РИА Новости, 19.02.2024
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22:49 19.02.2024 (обновлено: 23:25 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928349563.html
В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня
В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня - РИА Новости, 19.02.2024
В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня
Сочинские спасатели эвакуировали 22-летнюю девушку, которая упала с чердака четырехэтажного дома между стенами, где провела трое суток, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:49
2024-02-19T23:25
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Сочинские спасатели эвакуировали 22-летнюю девушку, которая упала с чердака четырехэтажного дома между стенами, где провела трое суток, сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Как пояснили РИА Новости в сочинском отряде, звонок поступил в экстренную службу от местной жительницы 18 февраля. Она пояснила, что услышала женский крик о помощи, когда спустилась в подвал."Трое суток в подземелье провела 22-летняя девушка. Все случилось в четырехэтажке в Сочи. Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме", — уточнили в ЮРПСО.Чтобы спасти девушку, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной стены дома, пострадавшую передали медикам. По ее словам, инцидент произошел 15 февраля.
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происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи эвакуировали девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

В Сочи эвакуировали 22-летнюю девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Сочинские спасатели эвакуировали 22-летнюю девушку, которая упала с чердака четырехэтажного дома между стенами, где провела трое суток, сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как пояснили РИА Новости в сочинском отряде, звонок поступил в экстренную службу от местной жительницы 18 февраля. Она пояснила, что услышала женский крик о помощи, когда спустилась в подвал.
"Трое суток в подземелье провела 22-летняя девушка. Все случилось в четырехэтажке в Сочи. Местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как оказалось, пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме", — уточнили в ЮРПСО.
Чтобы спасти девушку, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной стены дома, пострадавшую передали медикам. По ее словам, инцидент произошел 15 февраля.
Скриншот с нательной камеры пожарного, выводящего людей из горящего здания в городе Черкесске. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
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ПроисшествияСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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