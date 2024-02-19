https://ria.ru/20240219/dtp-1928195348.html

В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие

В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 19.02.2024

В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие

Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:57

2024-02-19T11:57

2024-02-19T11:57

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

горьковская железная дорога

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По предварительной информации, утром 19 февраля вблизи станции "Алешино" Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. "В результате происшествия автомобиль получил серьезные повреждения, два человека, находящиеся в салоне автомобиля, погибли. Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

https://ria.ru/20240215/dtp-1927671579.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога