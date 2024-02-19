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В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 19.02.2024
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11:57 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/dtp-1928195348.html
В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие
В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 19.02.2024
В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:57
2024-02-19T11:57
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
горьковская железная дорога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По предварительной информации, утром 19 февраля вблизи станции "Алешино" Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. "В результате происшествия автомобиль получил серьезные повреждения, два человека, находящиеся в салоне автомобиля, погибли. Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
https://ria.ru/20240215/dtp-1927671579.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Горьковская железная дорога
В Нижегородской области поезд столкнулся с автомобилем, есть погибшие

При столкновении поезда с легковушкой под Нижним Новгородом погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
По предварительной информации, утром 19 февраля вблизи станции "Алешино" Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем.
«
"В результате происшествия автомобиль получил серьезные повреждения, два человека, находящиеся в салоне автомобиля, погибли. Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Горьковская железная дорога
 
 
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