https://ria.ru/20240219/bespilotnik-1928155739.html

Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник - РИА Новости, 19.02.2024

Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник

Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:44

2024-02-19T08:44

2024-02-19T08:49

специальная военная операция на украине

брянская область

брянский район

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Утром в понедельник Богомаз проинформировал об уничтожении реактивного беспилотника самолетного типа силами ПВО над Брянским районом Брянской области."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

брянская область

брянский район

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брянская область, брянский район, александр богомаз, безопасность