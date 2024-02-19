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Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник - РИА Новости, 19.02.2024
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник
Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:49
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Утром в понедельник Богомаз проинформировал об уничтожении реактивного беспилотника самолетного типа силами ПВО над Брянским районом Брянской области."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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брянская область, брянский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник
Богомаз сообщил об уничтожении второго БПЛА над Брянской областью