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Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 19.02.2024 (обновлено: 08:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/bespilotnik-1928155739.html
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник - РИА Новости, 19.02.2024
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник
Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:49
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Утром в понедельник Богомаз проинформировал об уничтожении реактивного беспилотника самолетного типа силами ПВО над Брянским районом Брянской области."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
брянская область
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брянская область, брянский район, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили второй украинский беспилотник

Богомаз сообщил об уничтожении второго БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Второй за утро беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Утром в понедельник Богомаз проинформировал об уничтожении реактивного беспилотника самолетного типа силами ПВО над Брянским районом Брянской области.
"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянский районАлександр БогомазБезопасность
 
 
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