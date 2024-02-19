https://ria.ru/20240219/ataka-1928231527.html
Британские ВМС сообщили об очередной атаке на судно вблизи Йемена
Британские ВМС сообщили об очередной атаке на судно вблизи Йемена - РИА Новости, 19.02.2024
Британские ВМС сообщили об очередной атаке на судно вблизи Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке в 100 морских милях к востоку от йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 100 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении на сайте управления. Инцидент классифицируется как атака. Дополнительной информации не приводится. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, аден, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили об очередной атаке на судно вблизи Йемена
Британские ВМС сообщили об очередной атаке на судно вблизи йеменского Адена