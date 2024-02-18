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На выставке-форуме "Россия" пройдет День образования

На выставке-форуме "Россия" пройдет День образования - РИА Новости, 18.02.2024

На выставке-форуме "Россия" пройдет День образования

День образования пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в воскресенье в рамках Форума национальных достижений, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:15

2024-02-18T00:15

2024-02-18T00:15

выставка-форум "россия"

общество

россия

санкт-петербург

сергей кравцов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. День образования пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в воскресенье в рамках Форума национальных достижений, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "На международной выставке-форуме "Россия" 18 февраля состоится тематический День образования в рамках Форума национальных достижений. В течение всего дня гостей выставки будут ждать профильные дискуссии, мастер-классы, викторины, а вечером – грандиозный концерт с популярными исполнителями", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что ключевым событием станет пленарная сессия "Разговоры о важном: сфера образования", в ходе которой глава Минпросвещения Сергей Кравцов расскажет о ключевых достижениях в сфере образования и планах развития отрасли, речь пойдет о президентских программах строительства и капитального ремонта школ и детских садов, развитии системы воспитания, нововведениях в образовательном процессе, достижениях системы среднего профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров для промышленности и экономики, поддержке педагогического сообщества. В павильоне №75 регионы России представят достижения и уникальные проекты в сфере образования, также, в культурной программе: показ учительской моды из Санкт-Петербурга, мастер-классы по приготовлению школьных блюд, викторина по финансовой грамотности для педагогов и студентов. "А еще в павильоне регионов зарегистрируют брак педагог и сотрудник МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", - заключили в министерстве.

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общество, россия, санкт-петербург, сергей кравцов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выставка-форум "россия", москва