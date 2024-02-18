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Украина перестала существовать десять лет назад, заявил Балицкий - РИА Новости, 18.02.2024
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15:09 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083430.html
Украина перестала существовать десять лет назад, заявил Балицкий
Украина перестала существовать десять лет назад, заявил Балицкий - РИА Новости, 18.02.2024
Украина перестала существовать десять лет назад, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что Украина перестала существовать десять лет назад, когда в Киеве произошел... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:09
2024-02-18T15:09
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что Украина перестала существовать десять лет назад, когда в Киеве произошел государственный переворот. "Сегодня ровно десять лет, как начались срежиссированные Западом массовые убийства в Киеве, когда Украина перестала существовать и так называемая "революция достоинства" стала торжеством ненависти, целью которой было утопить все в крови, в крови своих же граждан", - написал Балицкий. По его словам, именно тогда произошло самое большое предательство всего украинского народа и всей Украины. "Тогда произошла продажа страны в руки западных олигархов и кураторов. Тогда на главную сцену вышли террористы, преступники, моральные уроды и самозванцы", - подчеркнул губернатор. По его словам, сегодня Россия ведет бой с украинским нацизмом, который за эти годы разросся, приобрел еще большую поддержку Запада, "обозлился, вооружился идеологией ненависти и попер на русских". "Теперь мы бьем нацизм, как били наши прославленные деды, до последнего, во имя каждого невинно замученного, за каждого преданного и убитого. Во имя нашего мира и будущего, чтобы больше никогда не повторилось", - подчеркнул Балицкий. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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в мире, украина, евгений балицкий
В мире, Украина, Евгений Балицкий
Украина перестала существовать десять лет назад, заявил Балицкий

Балицкий: Украина перестала существовать после госпереворота в 2014 году

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что Украина перестала существовать десять лет назад, когда в Киеве произошел государственный переворот.
"Сегодня ровно десять лет, как начались срежиссированные Западом массовые убийства в Киеве, когда Украина перестала существовать и так называемая "революция достоинства" стала торжеством ненависти, целью которой было утопить все в крови, в крови своих же граждан", - написал Балицкий.
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По его словам, именно тогда произошло самое большое предательство всего украинского народа и всей Украины.
"Тогда произошла продажа страны в руки западных олигархов и кураторов. Тогда на главную сцену вышли террористы, преступники, моральные уроды и самозванцы", - подчеркнул губернатор.
По его словам, сегодня Россия ведет бой с украинским нацизмом, который за эти годы разросся, приобрел еще большую поддержку Запада, "обозлился, вооружился идеологией ненависти и попер на русских".
«
"Теперь мы бьем нацизм, как били наши прославленные деды, до последнего, во имя каждого невинно замученного, за каждого преданного и убитого. Во имя нашего мира и будущего, чтобы больше никогда не повторилось", - подчеркнул Балицкий.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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