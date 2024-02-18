https://ria.ru/20240218/turtsiya-1928103345.html
В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке
В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке - РИА Новости, 18.02.2024
В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке
Безжизненное тело мужчины найдено на детской площадке в турецком курортном городе Анталья, правоохранителям, прибывшим на место происшествия, было сложно... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:55
2024-02-18T17:55
2024-02-18T17:55
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Безжизненное тело мужчины найдено на детской площадке в турецком курортном городе Анталья, правоохранителям, прибывшим на место происшествия, было сложно работать из-за чрезмерного любопытства окружающих, пишет газета Türkiye. "Тело было найдено под горками на детской игровой площадке в Анталье. После получения уведомления на место происшествия было направлено множество полицейских бригад. Прохожие выстроились вокруг парка, полиции было сложно работать из-за любопытства горожан к трупу. Несмотря на все предупреждения, примечательно, что люди не уходили с места происшествия и смотрели на эти моменты как на фильм", - пишет издание. "Стало известно, что некоторое время назад, умерший зарабатывал на жизнь сбором макулатуры, а затем стал оставаться на улице. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины для вскрытия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240218/telo-1928055105.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, анталья (провинция), турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция
В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке
Türkiye: тело мужчины нашли под горкой на детской площадке в курортной Анталье
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости.
Безжизненное тело мужчины найдено на детской площадке в турецком курортном городе Анталья, правоохранителям, прибывшим на место происшествия, было сложно работать из-за чрезмерного любопытства окружающих, пишет газета Türkiye
.
"Тело было найдено под горками на детской игровой площадке в Анталье. После получения уведомления на место происшествия было направлено множество полицейских бригад. Прохожие выстроились вокруг парка, полиции было сложно работать из-за любопытства горожан к трупу. Несмотря на все предупреждения, примечательно, что люди не уходили с места происшествия и смотрели на эти моменты как на фильм", - пишет издание.
"Стало известно, что некоторое время назад, умерший зарабатывал на жизнь сбором макулатуры, а затем стал оставаться на улице. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины для вскрытия", - добавляется в сообщении.
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