https://ria.ru/20240218/turtsiya-1928103345.html

В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке

В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке - РИА Новости, 18.02.2024

В Анталье нашли тело мужчины на детской площадке

Безжизненное тело мужчины найдено на детской площадке в турецком курортном городе Анталья, правоохранителям, прибывшим на место происшествия, было сложно... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:55

2024-02-18T17:55

2024-02-18T17:55

туризм

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анталья (провинция)

турция

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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Безжизненное тело мужчины найдено на детской площадке в турецком курортном городе Анталья, правоохранителям, прибывшим на место происшествия, было сложно работать из-за чрезмерного любопытства окружающих, пишет газета Türkiye. "Тело было найдено под горками на детской игровой площадке в Анталье. После получения уведомления на место происшествия было направлено множество полицейских бригад. Прохожие выстроились вокруг парка, полиции было сложно работать из-за любопытства горожан к трупу. Несмотря на все предупреждения, примечательно, что люди не уходили с места происшествия и смотрели на эти моменты как на фильм", - пишет издание. "Стало известно, что некоторое время назад, умерший зарабатывал на жизнь сбором макулатуры, а затем стал оставаться на улице. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины для вскрытия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240218/telo-1928055105.html

анталья (провинция)

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, анталья (провинция), турция