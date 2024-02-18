https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928022752.html

Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.02.2024

Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T05:02

2024-02-18T05:02

2024-02-18T10:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны. "Удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 был нанесен с максимально близкого расстояния. Очередными целями для наших летчиков стали скопление живой силы и бронетехника противника", — рассказали в военном ведомстве.По словам пилота боевого вертолета Ми-35М, после этого экипажи выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на точку базирования.Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта и военных, а также обеспечивает авиационную поддержку подразделений на поле боя.

https://ria.ru/20240218/front-1928022368.html

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Работа авиации ВКС России на Краснолиманском направлении Работа авиации ВКС России на Краснолиманском направлении 2024-02-18T05:02 true PT0M28S

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф