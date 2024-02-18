https://ria.ru/20240218/spetsoperatsiya-1928022752.html
Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.02.2024
Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T05:02
2024-02-18T05:02
2024-02-18T10:35
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны. "Удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 был нанесен с максимально близкого расстояния. Очередными целями для наших летчиков стали скопление живой силы и бронетехника противника", — рассказали в военном ведомстве.По словам пилота боевого вертолета Ми-35М, после этого экипажи выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на точку базирования.Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта и военных, а также обеспечивает авиационную поддержку подразделений на поле боя.
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Работа авиации ВКС России на Краснолиманском направлении
Работа авиации ВКС России на Краснолиманском направлении
2024-02-18T05:02
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: авиация ВКС России поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении