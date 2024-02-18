https://ria.ru/20240218/slezhka-1928011668.html

Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками

Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками - РИА Новости, 18.02.2024

Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками

Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T02:15

2024-02-18T02:15

2024-02-18T08:35

общество

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение.Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не вправе устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но лишь в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. За нарушение работодателя могут оштрафовать на 300-700 тысяч рублей, заключил Данилов.

https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия