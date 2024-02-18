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Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками - РИА Новости, 18.02.2024
Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:15
2024-02-18T02:15
2024-02-18T08:35
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россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение.Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не вправе устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но лишь в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. За нарушение работодателя могут оштрафовать на 300-700 тысяч рублей, заключил Данилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
Адвокат Данилов: работодатели не вправе ставить скрытые от сотрудников камеры
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Слежка за работниками в России разрешена, но лишь до известных пределов, рассказал в интервью
агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.
Он напомнил, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, но это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Кроме того, фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными, и понадобится получить от них соответствующее разрешение.
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Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не вправе устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но лишь в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. За нарушение работодателя могут оштрафовать на 300-700 тысяч рублей, заключил Данилов.