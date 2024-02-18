https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928034897.html

Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину

Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину - РИА Новости, 18.02.2024

Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину

Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале призвало постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:14

2024-02-18T09:14

2024-02-18T15:04

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале призвало постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину."В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", — сообщило диппредставительство.В качестве примера посольство привело инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel на юге страны. Трое российских туристов сообщили диппредставительству о домогательствах и непристойном поведении персонала, спровоцировавших драку с участием проживающего на острове россиянина.В посольстве отметили, что это уже не первая жалоба на указанный отель.Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров сообщил, что полиция открыла расследование, несмотря на то что пострадавшие девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. По его данным, после драки вступившийся за них россиянин заключил мировое соглашение с местным жителем.

https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

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