https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928034897.html
Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину
Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину - РИА Новости, 18.02.2024
Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину
Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале призвало постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:14
2024-02-18T09:14
2024-02-18T15:04
туризм
шри-ланка
россия
в мире
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_47:0:3686:2047_1920x0_80_0_0_e8a449cc6695bdfdbe428daca2af03df.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале призвало постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину."В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", — сообщило диппредставительство.В качестве примера посольство привело инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel на юге страны. Трое российских туристов сообщили диппредставительству о домогательствах и непристойном поведении персонала, спровоцировавших драку с участием проживающего на острове россиянина.В посольстве отметили, что это уже не первая жалоба на указанный отель.Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров сообщил, что полиция открыла расследование, несмотря на то что пострадавшие девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. По его данным, после драки вступившийся за них россиянин заключил мировое соглашение с местным жителем.
https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html
https://ria.ru/20240206/tailand-1925543375.html
шри-ланка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_502:0:3231:2047_1920x0_80_0_0_aed45d17293f079b5a884b2e0f92db6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, в мире, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, В мире, Новости - Туризм
Россиян, переехавших в Шри-Ланку, призвали вернуться на родину
Посольство призвало переехавших в Шри-Ланку россиян вернуться на родину
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости.
Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале
призвало постоянно проживающих на острове россиян рассмотреть возможность возвращения на родину.
"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", — сообщило диппредставительство.
Лихорадка, паразиты, COVID-19: в какие страны сейчас опасно ехать туристам
В качестве примера посольство привело инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel на юге страны. Трое российских туристов сообщили диппредставительству о домогательствах и непристойном поведении персонала, спровоцировавших драку с участием проживающего на острове россиянина.
В посольстве отметили, что это уже не первая жалоба на указанный отель.
Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров сообщил, что полиция открыла расследование, несмотря на то что пострадавшие девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. По его данным, после драки вступившийся за них россиянин заключил мировое соглашение с местным жителем.
Популярный Таиланд и криминальные хроники: безопасно ли отдыхать в стране