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На Сахалине льдину с 14 рыбаками унесло в море
На Сахалине льдину с 14 рыбаками унесло в море - РИА Новости, 18.02.2024
На Сахалине льдину с 14 рыбаками унесло в море
Четырнадцать рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге Сахалинской области, готовится спасательная операция, сообщает региональный главк МЧС в своем... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:31
2024-02-18T02:31
2024-02-18T03:01
происшествия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Четырнадцать рыбаков оказались в море на оторванной льдине на юге Сахалинской области, готовится спасательная операция, сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале."Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда им. Полякова МЧС России по Сахалинской области.
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происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Сахалине льдину с 14 рыбаками унесло в море
МЧС: в Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине