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В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.02.2024
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:58
2024-02-18T16:58
2024-02-18T17:48
происшествия
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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. По данным ведомства, днем 17 февраля загорелся деревянный дом в Мотовилихинском районе Перми. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих жителей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На кадрах с места ЧП видно, что строение сгорело практически полностью: на участке остался обугленный сруб без крыши и дверей.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека
СК: в Перми при пожаре в частном доме погибли три человека