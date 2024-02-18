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В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.02.2024
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16:58 18.02.2024 (обновлено: 17:48 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928098152.html
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.02.2024
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:58
2024-02-18T17:48
происшествия
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россия
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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. По данным ведомства, днем 17 февраля загорелся деревянный дом в Мотовилихинском районе Перми. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих жителей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На кадрах с места ЧП видно, что строение сгорело практически полностью: на участке остался обугленный сруб без крыши и дверей.
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека

СК: в Перми при пожаре в частном доме погибли три человека

© Следком/TelegramСотрудник СК РФ на месте пожара в частном доме в Пермском крае. 18 февраля 2024
Сотрудник СК РФ на месте пожара в частном доме в Пермском крае. 18 февраля 2024
© Следком/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте пожара в частном доме в Пермском крае. 18 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, днем 17 февраля загорелся деревянный дом в Мотовилихинском районе Перми. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих жителей.
Место пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл в республике Саха. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
На кадрах с места ЧП видно, что строение сгорело практически полностью: на участке остался обугленный сруб без крыши и дверей.
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