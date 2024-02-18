https://ria.ru/20240218/pozhar-1928098152.html

В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека

В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.02.2024

В Перми при пожаре в частном доме погибли три человека

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:58

2024-02-18T16:58

2024-02-18T17:48

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Перми, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК. По данным ведомства, днем 17 февраля загорелся деревянный дом в Мотовилихинском районе Перми. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих жителей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На кадрах с места ЧП видно, что строение сгорело практически полностью: на участке остался обугленный сруб без крыши и дверей.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html

https://ria.ru/20240213/pozhar-1926986735.html

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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)