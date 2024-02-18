https://ria.ru/20240218/pozhar-1928079899.html

В Саратове при пожаре в общежитии пострадал ребенок

В Саратове при пожаре в общежитии пострадал ребенок - РИА Новости, 18.02.2024

В Саратове при пожаре в общежитии пострадал ребенок

Один ребенок пострадал, еще 20 человек эвакуированы из горевшего общежития в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:50

2024-02-18T14:50

2024-02-18T14:53

происшествия

саратов

олег костин (пловец)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 18 фев - РИА Новости. Один ребенок пострадал, еще 20 человек эвакуированы из горевшего общежития в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме по адресу: улица Миллеровская, 64, поступило в ведомство в 1.28 (0.28 мск). "Горела комната на втором этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, в доме создалось сильное задымление. Пожарными было организовано спасение и эвакуация людей. Всего были спасены 20 человек, в том числе трое детей. С верхних этажей людей выводили при помощи спасательных устройств, спускали по ручной трехколенной лестнице, спасательным веревкам, а также при помощи коленчатого подъемника... В результате пожара погибших нет. Пострадала девочка 2009 года рождения, госпитализирована с отравлением продуктами горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве. Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале, пострадавшую госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. "Врачами предприняты все необходимые меры по спасению ребенка. Благодаря слаженным действиям врачей скорой медицинской помощи и областной детской больницы в настоящее время жизни подростка ничего не угрожает", - написал он. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство по факту пожара в общежитии проводит проверку. "По предварительным данным... на пульт дежурного поступила информация о сильном задымлении в комнате 16 дома 64 на улице Миллеровская Саратова. Жильцы общежития своевременно эвакуированы. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

саратов

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происшествия, саратов, олег костин (пловец), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)