https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
Сотрудники МЧС РФ спасли в Карачаево-Черкесии из загоревшейся квартиры восемь человек, пятеро из них дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:41
2024-02-18T06:41
2024-02-18T10:46
происшествия
россия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ спасли в Карачаево-Черкесии из загоревшейся квартиры восемь человек, пятеро из них дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России спасли восемь человек, из них пятеро детей. В городе Черкесске горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Огонь охватил 45 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что огонь ликвидировали 17 специалистов и пять единиц техники, причину пожара устанавливают эксперты.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928022242.html
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происшествия, россия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры восемь человек