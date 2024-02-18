Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 18.02.2024 (обновлено: 10:46 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
Сотрудники МЧС РФ спасли в Карачаево-Черкесии из загоревшейся квартиры восемь человек, пятеро из них дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T06:41
2024-02-18T10:46
происшествия
россия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928045357_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0b96d0bcd5c2974f5f37bf3159d1c45f.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ спасли в Карачаево-Черкесии из загоревшейся квартиры восемь человек, пятеро из них дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России спасли восемь человек, из них пятеро детей. В городе Черкесске горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Огонь охватил 45 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что огонь ликвидировали 17 специалистов и пять единиц техники, причину пожара устанавливают эксперты.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928022242.html
россия
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928045357_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_79b7d47c3e52e587289cd1fc9a82b7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек

В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры восемь человек

© Фото : МЧС РоссииСкриншот с нательной камеры пожарного, выводящего людей из горящего здания в городе Черкесске. 18 февраля 2024
Скриншот с нательной камеры пожарного, выводящего людей из горящего здания в городе Черкесске. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : МЧС России
Скриншот с нательной камеры пожарного, выводящего людей из горящего здания в городе Черкесске. 18 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ спасли в Карачаево-Черкесии из загоревшейся квартиры восемь человек, пятеро из них дети, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России спасли восемь человек, из них пятеро детей. В городе Черкесске горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Огонь охватил 45 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в складских помещениях в Кемерово. 18 февраля 2024
В Кемерово полностью потушили пожар на складах
04:37
Уточняется, что огонь ликвидировали 17 специалистов и пять единиц техники, причину пожара устанавливают эксперты.
 
ПроисшествияРоссияЧеркесскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала