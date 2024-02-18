https://ria.ru/20240218/pozhar-1928022242.html

В Кемерово полностью потушили пожар на складах

В Кемерово полностью потушили пожар на складах - РИА Новости, 18.02.2024

В Кемерово полностью потушили пожар на складах

Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T04:37

2024-02-18T04:37

2024-02-18T10:52

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России. Пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/pozhar-1927910305.html

кемерово

россия

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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)