https://ria.ru/20240218/pozhar-1928022242.html
В Кемерово полностью потушили пожар на складах
В Кемерово полностью потушили пожар на складах - РИА Новости, 18.02.2024
В Кемерово полностью потушили пожар на складах
Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T04:37
2024-02-18T04:37
2024-02-18T10:52
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928039824_54:0:1626:884_1920x0_80_0_0_497da8fd42b318c8672ab51f9faef120.png
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России. Пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/pozhar-1927910305.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928039824_251:0:1430:884_1920x0_80_0_0_1c9518c7c8201c9a75f0f207325cbc42.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово полностью потушили пожар на складах
МЧС: в Кемерово полностью потушили пожар на складах
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России.
Пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения.
В Ижевске ликвидировали открытое горение в производственном здании
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", - говорится в сообщении.