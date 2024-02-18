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В Кемерово спасатели ликвидировали открытое горение на складах
В Кемерово спасатели ликвидировали открытое горение на складах - РИА Новости, 18.02.2024
В Кемерово спасатели ликвидировали открытое горение на складах
Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях в Кемерове, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:43
2024-02-18T00:43
2024-02-18T09:50
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях в Кемерове, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 122 человека и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.
https://ria.ru/20240217/pozhar-1927930632.html
https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927896129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово спасатели ликвидировали открытое горение на складах
В Кемерово спасатели ликвидировали открытое горение на складах
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях в Кемерове, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар начался в субботу. По предварительным данным, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находились легковоспламеняющиеся жидкости. В пресс-службе МЧС ранее сообщили, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 122 человека и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.
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