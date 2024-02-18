https://ria.ru/20240218/pogoda-1928039661.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 18.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров, порывистый ветер и до минус трех градусов... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:46
2024-02-18T09:46
2024-02-18T09:46
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погода
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров, порывистый ветер и до минус трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря. Туда в сопровождении разрозненных снеговых облаков начнут поступать первые порции воздуха полярного происхождения, предвещающие очередное усиление морозов, но всего лишь до положенной в конце зимы климатической нормы. "Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров. Температура воздуха в Москве от нуля до минус трех, в Подмосковье - от нуля до минус пяти, вечером похолодает", - рассказал синоптик. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются снег, метель и до минус 3