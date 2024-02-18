https://ria.ru/20240218/magomedzhanov-1928021760.html

Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе

Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе - РИА Новости, 18.02.2024

Замкомандующего 18-й армии умер в госпитале в Севастополе

Заместитель командующего 18-й армии гвардии полковник Магомед Магомеджанов умер в госпитале в Севастополе от ранений, полученных в зоне СВО, сообщила... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T04:18

2024-02-18T04:18

2024-02-18T08:47

специальная военная операция на украине

республика дагестан

севастополь

сергей меликов

безопасность

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместитель командующего 18-й армии гвардии полковник Магомед Магомеджанов умер в госпитале в Севастополе от ранений, полученных в зоне СВО, сообщила Общественная палата Республики Дагестан в своем Telegram-канале."В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии", — говорится в сообщении.Глава Дагестана Сергей Меликов назвал Магомеда Магомеджанова принципиальным человеком, мужественным, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечества. Офицер сделал многое для мирной жизни своих земляков, подчеркнул глава республики. По его словам, полковник воспитал целую плеяду талантливых командиров, относился к своим подчиненным по-отечески и берег каждого из них.Меликов отметил, что Магомеджанов ранее служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента России Владимира Путина присвоено почетное наименование "гвардейской". Похороны Магомеджанова прошли в селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями, добавил глава республики.

севастополь

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республика дагестан, севастополь, сергей меликов, безопасность