https://ria.ru/20240218/liniya-1928055974.html

Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения

Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения - РИА Новости, 18.02.2024

Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения

Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:08

2024-02-18T12:08

2024-02-18T12:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

дмитрий белик

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Взятие Авдеевки российскими войсками имеет стратегическое значение для России, деморализует Вооруженные силы Украины и наносит колоссальный удар имиджу Киева. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка от обстрелов со стороны Украины", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что Владимир Зеленский возложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада. "Что в очередной раз показывает неспособность киевского режима брать на себя ответственность", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

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авдеевка, дмитрий белик, безопасность, вооруженные силы рф