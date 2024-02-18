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Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/liniya-1928055974.html
Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения
Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения
Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:08
2024-02-18T12:08
специальная военная операция на украине
авдеевка
дмитрий белик
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Взятие Авдеевки российскими войсками имеет стратегическое значение для России, деморализует Вооруженные силы Украины и наносит колоссальный удар имиджу Киева. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка от обстрелов со стороны Украины", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что Владимир Зеленский возложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада. "Что в очередной раз показывает неспособность киевского режима брать на себя ответственность", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, дмитрий белик, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Дмитрий Белик, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Депутат: освобождение Авдеевки позволяет отодвинуть линию соприкосновения

Белик: освобождение Авдеевки позволяет ВС РФ отодвинуть линию соприкосновения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
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"Взятие Авдеевки российскими войсками имеет стратегическое значение для России, деморализует Вооруженные силы Украины и наносит колоссальный удар имиджу Киева. Полное освобождение Авдеевки от присутствия противника позволяет Вооруженным Силам Российской Федерации отодвинуть линию соприкосновения, тем самым обеспечить дополнительную безопасность жителей Донецка от обстрелов со стороны Украины", - сказал он РИА Новости.
Депутат напомнил, что Владимир Зеленский возложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада. "Что в очередной раз показывает неспособность киевского режима брать на себя ответственность", - отметил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДмитрий БеликБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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