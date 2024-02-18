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Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов - РИА Новости, 18.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
17:36 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/kapremont-1928101248.html
Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов
Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов - РИА Новости, 18.02.2024
Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов
Подмосковье победило в номинации "Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы",... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:36
2024-02-18T17:36
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
московская область (подмосковье)
долгопрудный
андрей воробьев
общество
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковье победило в номинации "Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы", став ведущим регионом в России по строительству и капитальному ремонту школ и детсадов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Благодаря поддержке президента Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ. Спасибо зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру просвещения Сергею Кравцову за высокую оценку нашей работы. Сегодня на выставке "Россия" мы получили награду за развитие инфраструктуры, наша следующая цель - получить награду за качество образования", - написал Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в 2022-2023 в Подмосковье обновили 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей. План на ближайшие три года – свыше 140 школ, 50-ти садиков и 16 колледжей. Также при поддержке президента в Подмосковье создано три образовательных кластера: гуманитарного профиля в Одинцове (на базе Гимназии им. Примакова), естественно-научного в Долгопрудном (на базе Физтех-лицея им. Капицы) и инженерно-технического в Истре (на базе Технологического лицея им. Долгих). "Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования - и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача – качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят - тоже является важным", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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выставка-форум "россия", московская область (подмосковье), долгопрудный, андрей воробьев, общество, россия
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Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов

Воробьев: Подмосковье стало лидером по строительству и ремонту школ и детсадов

CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Школа в Подмосковеье
Школа в Подмосковеье - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области /
Школа в Подмосковеье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковье победило в номинации "Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы", став ведущим регионом в России по строительству и капитальному ремонту школ и детсадов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Благодаря поддержке президента Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ. Спасибо зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру просвещения Сергею Кравцову за высокую оценку нашей работы. Сегодня на выставке "Россия" мы получили награду за развитие инфраструктуры, наша следующая цель - получить награду за качество образования", - написал Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Наши таланты: чем удивляет международная выставка-форум "Россия"
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На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в павильоне №19 АТОМ

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

Пленарная сессия О ключевых результатах и достижениях в области культуры

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Прошел показ "Носи российское".

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ "Носи российское".

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Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

Показ мод на Международной выставке-форуме Россия

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

Шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Гостей выставки угощали блинами.

Блинный фестиваль на Международной выставке-форуме Россия

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

Презентация комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

Александр Малькевич на презентации комикса Путешествие енота Херсона: в Москву - из новых регионов

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

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На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

Панельная дискуссия Государственные приоритеты в молодежной политике

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

Концерт лауреатов Агутин разных лет

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

Концерт творческих коллективов регионов России Наши Таланты

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

Торжественный концерт Ритмы промышленности

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На нем выступил певец Денис Майданов.

Денис Майданов на торжественном концерте Ритмы промышленности

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На выставке-форуме "России" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Состоялась пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Прошел показ "Носи российское".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Посетителей познакомили с качественной и стильной одеждой и философией брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Организаторы провели шествие, посвященное встрече Нового года по восточному календарю.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Гостей выставки угощали блинами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Прошла презентация комикса "Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Состоялась автограф-сессия с автором произведения Александром Малькевичем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На выставке обсудили ключевые достижениях и результаты развития промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялась панельная дискуссия о приоритетах государства в молодежной политике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Прошел концерт лауреатов "Агутин разных лет".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке работает экспозиция Ямало-Ненецкого автономного округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Творческие коллективы выступили на мероприятии "Наши таланты".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Ярким событием программы стал вечерний концерт "Ритмы промышленности".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На нем выступил певец Денис Майданов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в 2022-2023 в Подмосковье обновили 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей. План на ближайшие три года – свыше 140 школ, 50-ти садиков и 16 колледжей.
Также при поддержке президента в Подмосковье создано три образовательных кластера: гуманитарного профиля в Одинцове (на базе Гимназии им. Примакова), естественно-научного в Долгопрудном (на базе Физтех-лицея им. Капицы) и инженерно-технического в Истре (на базе Технологического лицея им. Долгих).
"Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования - и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача – качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят - тоже является важным", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ
25 июля 2022, 10:29
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Московская область (Подмосковье)ДолгопрудныйАндрей ВоробьевОбществоРоссия
 
 
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