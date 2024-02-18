https://ria.ru/20240218/kapremont-1928101248.html

Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов

Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов - РИА Новости, 18.02.2024

Подмосковье стало лидером по строительству и капремонту школ и детсадов

Подмосковье победило в номинации "Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы",... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:36

2024-02-18T17:36

2024-02-18T17:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

московская область (подмосковье)

долгопрудный

андрей воробьев

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599825904_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_b01cdf6b4b7d6227e984427366b5dcb1.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковье победило в номинации "Регионы-лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов в период с 2019 по 2023 годы", став ведущим регионом в России по строительству и капитальному ремонту школ и детсадов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Благодаря поддержке президента Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ. Спасибо зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру просвещения Сергею Кравцову за высокую оценку нашей работы. Сегодня на выставке "Россия" мы получили награду за развитие инфраструктуры, наша следующая цель - получить награду за качество образования", - написал Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в 2022-2023 в Подмосковье обновили 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей. План на ближайшие три года – свыше 140 школ, 50-ти садиков и 16 колледжей. Также при поддержке президента в Подмосковье создано три образовательных кластера: гуманитарного профиля в Одинцове (на базе Гимназии им. Примакова), естественно-научного в Долгопрудном (на базе Физтех-лицея им. Капицы) и инженерно-технического в Истре (на базе Технологического лицея им. Долгих). "Я, прежде всего, хочу поблагодарить нашего президента и правительство РФ за магистральные проекты в сфере образования - и строительство, и капитальный ремонт. Казалось бы, это наша региональная задача, но она гораздо успешнее реализуется именно совместными усилиями. И вторая ключевая задача – качество образования. Министр просвещения очень важные инициативы продвигает в части олимпиадного движения. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, стимулирование за достижение ребят - тоже является важным", - добавил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20220725/shkoly-1804718814.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", московская область (подмосковье), долгопрудный, андрей воробьев, общество, россия