Рейтинг@Mail.ru
В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 18.02.2024 (обновлено: 16:09 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/gaaga-1928078415.html
В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев
В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев - РИА Новости, 18.02.2024
В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев
Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:38
2024-02-18T16:09
в мире
гаага
эритрея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928032623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_579a2cc952e63e1b53120f817a05cfdb.jpg
ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте.&quot;Серьезные беспорядки вспыхнули на улице Фраутвег в субботу вечером, 17 февраля, после столкновения между группами эритрейцев. Насколько нам известно, в этом противостоянии пострадали четверо офицеров полиции&quot;, — говорится в публикации.По данным полиции, беспорядки, вероятно, начались из-за конфронтации между про- и антиправительственными группами эритрейцев. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов "столкнулись с серьезным насилием".
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
гаага
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге
Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге
2024-02-18T14:38
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928032623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f95dda6bc115667bf2336750479fa22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаага, эритрея
В мире, Гаага, Эритрея
В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев

В Гааге четверо полицейских пострадали при столкновениях двух групп эритрейцев

Читать ria.ru в
ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте.
«

"Серьезные беспорядки вспыхнули на улице Фраутвег в субботу вечером, 17 февраля, после столкновения между группами эритрейцев. Насколько нам известно, в этом противостоянии пострадали четверо офицеров полиции", — говорится в публикации.

Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге возле павильона для проведения мероприятий, которое в результате пострадало от огня. Они бросали в полицию большие камни, велосипеды и дорожные знаки. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. Как уточнил корреспондент РИА Новости, участники беспорядков сожгли несколько автомобилей, в том числе полицейских.

По данным полиции, беспорядки, вероятно, начались из-за конфронтации между про- и антиправительственными группами эритрейцев. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов "столкнулись с серьезным насилием".
Иммигранты из Мексики в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Миграционный вопрос испортил Запад
1 января, 08:00
 
В миреГаагаЭритрея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала