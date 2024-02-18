В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев
В Гааге четверо полицейских пострадали при столкновениях двух групп эритрейцев
ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте.
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"Серьезные беспорядки вспыхнули на улице Фраутвег в субботу вечером, 17 февраля, после столкновения между группами эритрейцев. Насколько нам известно, в этом противостоянии пострадали четверо офицеров полиции", — говорится в публикации.
Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге возле павильона для проведения мероприятий, которое в результате пострадало от огня. Они бросали в полицию большие камни, велосипеды и дорожные знаки. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. Как уточнил корреспондент РИА Новости, участники беспорядков сожгли несколько автомобилей, в том числе полицейских.
По данным полиции, беспорядки, вероятно, начались из-за конфронтации между про- и антиправительственными группами эритрейцев. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов "столкнулись с серьезным насилием".