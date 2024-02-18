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В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев

В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев - РИА Новости, 18.02.2024

В Гааге четверо полицейских пострадали в беспорядках с участием эритрейцев

Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:38

2024-02-18T14:38

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ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали при разгоне эритрейцев, которые устроили беспорядки в Гааге, сообщила полиция города на своем сайте."Серьезные беспорядки вспыхнули на улице Фраутвег в субботу вечером, 17 февраля, после столкновения между группами эритрейцев. Насколько нам известно, в этом противостоянии пострадали четверо офицеров полиции", — говорится в публикации.По данным полиции, беспорядки, вероятно, начались из-за конфронтации между про- и антиправительственными группами эритрейцев. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов "столкнулись с серьезным насилием".

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Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге 2024-02-18T14:38 true PT0M33S

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Ольга Фомченкова

в мире, гаага, эритрея