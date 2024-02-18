Доля россиян, обладающих знаниями финграмотности, выросла до 72 процентов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доля россиян, которые обладают базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за шесть лет выросла до 72%, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на заместителя министра финансов Павла Кадочникова. "Сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов, а доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере выросла до 72%", - отмечается на сайте министерства по итогам панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года и система общего образования: цели, задачи и инструменты их достижения", которая состоялась в рамках Дня образования на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад, и за шесть лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов, отметил замминистра. В вопросах финансовой грамотности и культуры молодежь является самой активной группой населения, подчеркнул Кадочников. "Они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", - отметил он. "За счет развития технологий большинство финансовых операций совершается человеком на своем смартфоне. Это означает, что уровень требований в части знаний о финансах растет. И наша совместная задача еще и эти знания превратить в практические навыки", - добавил замминистра.
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доля россиян, которые обладают базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за шесть лет выросла до 72%, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на заместителя министра финансов Павла Кадочникова.
"Сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов, а доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере выросла до 72%", - отмечается на сайте министерства по итогам панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года и система общего образования: цели, задачи и инструменты их достижения", которая состоялась в рамках Дня образования на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад, и за шесть лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов, отметил замминистра. В вопросах финансовой грамотности и культуры молодежь является самой активной группой населения, подчеркнул Кадочников. "Они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", - отметил он.
"За счет развития технологий большинство финансовых операций совершается человеком на своем смартфоне. Это означает, что уровень требований в части знаний о финансах растет. И наша совместная задача еще и эти знания превратить в практические навыки", - добавил замминистра.
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