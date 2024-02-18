https://ria.ru/20240218/fingramotnost-1928122166.html

Доля россиян, обладающих знаниями финграмотности, выросла до 72 процентов

Доля россиян, обладающих знаниями финграмотности, выросла до 72 процентов - РИА Новости, 18.02.2024

Доля россиян, обладающих знаниями финграмотности, выросла до 72 процентов

Доля россиян, которые обладают базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за шесть лет выросла до 72%, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T20:56

2024-02-18T20:56

2024-02-18T21:10

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доля россиян, которые обладают базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за шесть лет выросла до 72%, сообщается на сайте Минфина РФ со ссылкой на заместителя министра финансов Павла Кадочникова. "Сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов, а доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере выросла до 72%", - отмечается на сайте министерства по итогам панельной сессии "Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года и система общего образования: цели, задачи и инструменты их достижения", которая состоялась в рамках Дня образования на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад, и за шесть лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов, отметил замминистра. В вопросах финансовой грамотности и культуры молодежь является самой активной группой населения, подчеркнул Кадочников. "Они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", - отметил он. "За счет развития технологий большинство финансовых операций совершается человеком на своем смартфоне. Это означает, что уровень требований в части знаний о финансах растет. И наша совместная задача еще и эти знания превратить в практические навыки", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240116/povyshat-1921635940.html

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выставка-форум "россия", россия, общество, экономика