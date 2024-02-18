https://ria.ru/20240218/chernyakhovskiy-1928090299.html

Посол в Польше почтил память генерала Черняховского вопреки провокациям

Посол в Польше почтил память генерала Черняховского вопреки провокациям - РИА Новости, 18.02.2024

Посол в Польше почтил память генерала Черняховского вопреки провокациям

Посол России в Польше Сергей Андреев почтил память генерала Красной армии Ивана Черняховского на месте его гибели в Польше, несмотря на проукраинские... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:51

2024-02-18T15:51

2024-02-18T15:51

в мире

польша

украина

пененжно

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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев почтил память генерала Красной армии Ивана Черняховского на месте его гибели в Польше, несмотря на проукраинские провокации, передает корреспондент РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский погиб при освобождении Польши в 1945 году. На месте его гибели в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии) до недавнего времени находился памятник военачальнику. Он был установлен в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст. Этот памятник стал одной из первых "жертв" польского "закона о декоммунизации". Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев, генеральный консул России в Гданьске Сергей Семёнов, а также сотрудники российских загранучреждений прибыли в воскресенье на место гибели Черняховского, чтобы возложить цветы на месте, где 18 февраля 1945 года советский военачальник получил смертельное. На этот раз у места гибели генерала собралось несколько десятков человек с украинскими флагами. Собравшиеся распевают украинский гимн, выкрикивают оскорбления в адрес российских дипломатов. Но дипломатам, а также активистам польских патриотических организаций удалось возложить венки и цветы. Посол России в Польше Сергей Андреев пояснил корреспонденту РИА Новости, что провокацию организовали граждане Польши, а не Украины. "Это не украинцы, судя по тому, что они говорят по-польски – это поляки, которые поддерживают украинских бандеровцев. Мы к этому в общем-то привычные. Такое происходит регулярно. Нисколько это нас не смущает", - отметил посол. При этом Андреев напомнил, что генерал Черняховский является уроженцем Украины. "Мы здесь для того, чтобы почтить память выдающегося советского полководца, кстати, уроженца Украины, генерала Ивана Даниловича Черняховского. И хотя здесь еще в 2015 году был снесен памятник на месте, где он получил смертельное ранение, мы каждый год сюда приезжаем и будет приезжать в дальнейшем", - заявил посол. Также российские дипломаты возложили цветы на участке городского кладбища города Пененжно, где похоронены воины Красной армии, погибшие в боях за освобождение города, и у памятного камня близ города Ольштын на месте, где в 1945 года погиб Герой Советского Союза красноармеец Петр Дернов, закрывший своим телом амбразуру вражеской огневой точки. Иван Данилович Черняховский - советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С 15 апреля 1944 года был командующим войсками Западного фронта, а с 24 апреля 1944 года - 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях по освобождению Белоруссии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Суворова I степени, четырьмя орденами Красного Знамени, а также орденами Кутузова и Хмельницкого I степени. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских воинов. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек. В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.

https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html

https://ria.ru/20240215/polsha-1927592946.html

https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html

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пененжно

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в мире, польша, украина, пененжно