https://ria.ru/20240217/vybory-1927960600.html

В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей

В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей - РИА Новости, 17.02.2024

В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей

Проект "ИнформУИК", направленный на информирование избирателей перед президентскими выборами-2024, стартовал в Запорожской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:32

2024-02-17T15:32

2024-02-17T15:49

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элла памфилова

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Проект "ИнформУИК", направленный на информирование избирателей перед президентскими выборами-2024, стартовал в Запорожской области, сообщила журналистам председатель избирательного участка №53 в Мелитополе. В пятницу на заседании ЦИК РФ глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что с 17 февраля стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы отвечать на их вопросы и разъяснить их избирательные права. Члены комиссий будут в специальной форме с символикой выборов президента РФ с сумкой с информационными материалами. "ИнформУИК" проходит удачно, люди идут на контакт, все ждут выборов. Каждому будет дана возможность проголосовать", - сказала председатель мелитопольского избирательного участка. По ее словам, проект - это персональное адресное информирование и оповещение избирателей методом поквартирного (подомового) обхода домохозяйств, входящих в состав избирательного участка. Проект реализуется членами избирательных комиссий с использованием мобильного приложения.

https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html

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Информирование жителей Запорожской области перед выборами президента России Информирование жителей Запорожской области перед выборами президента России 2024-02-17T15:32 true PT0M42S

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выборы президента рф, запорожская область, политика, россия, мелитополь, элла памфилова