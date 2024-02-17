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В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей
В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей - РИА Новости, 17.02.2024
В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей
Проект "ИнформУИК", направленный на информирование избирателей перед президентскими выборами-2024, стартовал в Запорожской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:32
2024-02-17T15:32
2024-02-17T15:49
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Проект "ИнформУИК", направленный на информирование избирателей перед президентскими выборами-2024, стартовал в Запорожской области, сообщила журналистам председатель избирательного участка №53 в Мелитополе. В пятницу на заседании ЦИК РФ глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что с 17 февраля стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы отвечать на их вопросы и разъяснить их избирательные права. Члены комиссий будут в специальной форме с символикой выборов президента РФ с сумкой с информационными материалами. "ИнформУИК" проходит удачно, люди идут на контакт, все ждут выборов. Каждому будет дана возможность проголосовать", - сказала председатель мелитопольского избирательного участка. По ее словам, проект - это персональное адресное информирование и оповещение избирателей методом поквартирного (подомового) обхода домохозяйств, входящих в состав избирательного участка. Проект реализуется членами избирательных комиссий с использованием мобильного приложения.
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Информирование жителей Запорожской области перед выборами президента России
Информирование жителей Запорожской области перед выборами президента России
2024-02-17T15:32
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выборы президента рф, запорожская область, политика, россия, мелитополь, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Запорожская область, Политика, Россия, Мелитополь, Элла Памфилова
В Запорожской области стартовал проект по информированию избирателей
В Запорожской области стартовал проект "ИнформУИК" по информированию избирателей
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Проект "ИнформУИК", направленный на информирование избирателей перед президентскими выборами-2024, стартовал в Запорожской области, сообщила журналистам председатель избирательного участка №53 в Мелитополе.
В пятницу на заседании ЦИК РФ глава комиссии Элла Памфилова
напомнила, что с 17 февраля стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы отвечать на их вопросы и разъяснить их избирательные права. Члены комиссий будут в специальной форме с символикой выборов президента РФ с сумкой с информационными материалами.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"ИнформУИК" проходит удачно, люди идут на контакт, все ждут выборов. Каждому будет дана возможность проголосовать", - сказала председатель мелитопольского избирательного участка.
По ее словам, проект - это персональное адресное информирование и оповещение избирателей методом поквартирного (подомового) обхода домохозяйств, входящих в состав избирательного участка. Проект реализуется членами избирательных комиссий с использованием мобильного приложения.