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США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 17.02.2024 (обновлено: 17:42 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vosstanovlenie-1927968375.html
США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву
США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву - РИА Новости, 17.02.2024
США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву
США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:32
2024-02-17T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — РИА Новости. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста. "Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — говорится в релизе. В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия. Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины. В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву. После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о валютных резервах на сумму около 300 миллионов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
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в мире, сша, украина, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Эстония
США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву

США передадут Эстонии $500 тысяч, изъятых по делу о контрабанде в Россию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры США. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — РИА Новости. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста.
"Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — говорится в релизе.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября 2023, 08:00
В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия.
Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины.
В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о валютных резервах на сумму около 300 миллионов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
МИД пообещал жесткий ответ на воровство российских активов на Западе
13 февраля, 10:31
 
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