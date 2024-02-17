США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву
США передадут Эстонии $500 тысяч, изъятых по делу о контрабанде в Россию
Денежные купюры США. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — РИА Новости. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста.
"Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — говорится в релизе.
В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия.
Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины.
В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о валютных резервах на сумму около 300 миллионов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.