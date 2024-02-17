https://ria.ru/20240217/vosstanovlenie-1927968375.html

США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву

США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву - РИА Новости, 17.02.2024

США передадут Эстонии конфискованные "российские средства" для помощи Киеву

США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:32

2024-02-17T16:32

2024-02-17T17:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — РИА Новости. США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста. "Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — говорится в релизе. В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия. Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины. В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву. После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о валютных резервах на сумму около 300 миллионов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927012008.html

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